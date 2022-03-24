توجيه عاجل من السيسي للحكومة باستمرار منافذ الأسعار المخفضة بعد رمضان

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن صدور توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتستمر منافذ ومعارض توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة حتى بعد شهر رمضان لفترة كافية، لتستطيع الحكومة مساعدة المواطن على تحمل الأعباء في تلك الفترة.

مدبولي: الدولة لديها مخزون كافي من السلع

وشدد «مدبولي»، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل عقب افتتاحه معرض أهلاً رمضان في القاهرة، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن الدولة لديها مخزون كافي من السلع لإتاحتها للمواطنين بالأسعار المناسبة، مضيفاً: «لدينا الرصيد الكافي من السلع يؤمن لشهور قادمة بإذن الله».

وشدد رئيس مجلس الوزراء، على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال مشاركته في احتفالات الأسرة المصرية أمس، أن الدولة المصرية نجحت بالتخطيط الجيد والسليم أن تكون احتياطات كافية من السلع، ما يمكننا من استيعاب الأزمة العالمية في الأسعار غير المسبوقة والتحرك.