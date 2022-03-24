ملك بدوي تشارك في 4 أعمال رمضانية: سعيدة بالعمل مع حنان مطاع في «وجوه»

تشارك الفنانة الشابة ملك بدوى فى السباق الرمضاني لعام 2022 بـ 3 أعمال مختلفة هي «الاختيار 3» و«أحلام سعيدة» مع يسرا و«سوتس بالعربي» مع أسر ياسين وكذلك مسلسل «وجوه» مع حنان مطاوع.

وعن مشاركة ملك بدوي فى مسلسل وجوه حكاية «وش تالت» مع الفنانة حنان مطاوع أعربت الفنانة ملك بدوي فى تصريحات صحفية عن سعادتها بقرار عرض المسلسل داخل السباق الرمضاني وقالت إن دورها محوري وفكرته جديده وتلعب دور إسراء شقيقة حنان مطاوع.

تفاصيل مشاركة ملك بدوي فى مسلسل وجوه

وأوضحت ملك أن الشخصية يحدث لها انقلاب بين حادثين مختلفين، وشعرت أثناء التصوير بمشاعر أثرت في لأني لم أعيش مثل هذا الشعور في حياتي الحقيقية؛ فأنا وحيدة ولا يوجد لي أشقاء.

وأكدت أنها سعيدة ومستمتعه بالعمل مع حنان مطاوع وتقدر نصائحها المستمرة لها، وقال «حنان لديها طاقة إيجابية وكواليس رائعة في التصوير».

وعن عرض المسلسل في السباق الرمضاني، قالت إنهم فوجئوا بقرار العرض في رمضان، مؤكده أن العمل قوي ويستطيع التواجد وسط الأعمال الرمضانية.

كما عبرت ملك بدوي أيضا عن سعادتها بمشاركتها فى هذا الموسم الرمضاني بأربعة أعمال دفعة واحدة، حيث تشارك أيضا فى مسلسل أحلام سعيدة مع يسرا وكذلك مسلسل الاختيار ٣ وتظهر كضيفة شرف فى مسلسل سوتس بالعربي مع الفنان اسر ياسين وأحمد داود.

تفاصيل مسلسلات رمضان 2022

يذكر أن مسلسل «سوتس بالعربي» هو بطولة اسر ياسين وأحمد داود وريم مصطفي وصبا مبارك وتارا عماد وعدد أخر من الفنانين وهو من اخراج عصام عبد الحميد .

أما مسلسل «أحلام سعيدة» فهو بطولة يسرا وومى كساب وغادة عادل وشيماء سيف وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هالة خليل واخراج عمرو عرفه.