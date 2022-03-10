ملك بدوي عن تعاونها مع يسرا في «أحلام سعيدة»: الحلم تحقق بدعوة من أمي

تواصل الفنانة ملك بدوي، تصوير مشاهدها في مسلسل «أحلام سعيدة»، بطولة الفنانة يسرا، حيث تُشارك به في الماراثون الدرامي لشهر رمضان المُقبل.

ونشرت الفنانة ملك بدوي، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا لها من كواليس تصوير مسلسل «أحلام سعيدة»، مُعربة عن سعادتها البالغة لتعاونها مع الفنانة يسرا، معتبرة إياها بأنها «يسرا من النجوم التي تهتم بالجميع وتنصحهم وتضحك معهم».

تعاوني مع يسرا من الصدف الجميلة

وترى ملك بدوي، أنّ تعاونها مع يُسرا من الصدف الجميلة، لافتة إلى موقف طريف حدث العام الماضي عندما كانت تشاهد مسلسل يسرا مع والدتها وخاطبتها أمها قائلة: «يارب تشاركي في مسلسل يسرا السنة الجاية»، متابعة أنّ «الحلم تحقق بالعمل مع مخرج كبير مثل عمرو عرفة، والذي يهتم بأدق تفاصيل العمل، ويوجه الممثل ويهتم بأدائه ولا يترك أي مشهد إلا وهو مطمئن تمامًا لطريقة تنفيذه».

تفاصيل دور ملك بدوي في مسلسل أحلام سعيدة

وأشادت ملك بدوي بسيناريو مسلسل أحلام سعيدة، للمُخرجة والكاتبة هالة خليل، قائلة: «فيه سيناريو لمخرجة كبيرة أيضًا هي هالة خليل، وهو ما يزيد من سعادتها».

وكشفت ملك بدوي، تفاصيل دورها في مسلسل «أحلام سعيدة»، موضحة أنها تُجسد دور الفتاة «ماجي»، مُعتبرة إياه «الدور جديد عليّا، وبه مساحات تمثيلية كبيرة تزيد من استمتاعي بها».

مسلسل «أحلام سعيدة»، من إخراج عمرو عرفة، وتأليف هالة خليل، التي تقدم نفسها في هذا العمل لأول مرة باعتبارها سيناريست، وليست مخرجة كما اعتادها الجمهور، وإنتاج شركة العدل جروب، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة «ON» في رمضان.