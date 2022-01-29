ملك بدوي تنضم لفريق عمل «الاختيار 3»: سعيدة بمشاركتي في عمل وطني

انضمت الفنانة الشابة ملك بدوي إلى فريق عمل الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار» للمخرج بيتر ميمي، والذي يجرى تصويره خلال الفترة الحالية، حيث يضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم أحمد السقا، كريم عبد العزيز بالإضافة إلى أحمد عز، والمقرر عرضه في سباق الدراما الرمضانية 2022.

ملك بدوي: سعيدة بالعمل تحت إدارة المخرج بيتر ميمي

وعبرت ملك بدوي عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل «الاختيار 3»، وقالت إنها لن تستطيع الإفصاح عن تقاصيل الشخصية التي تؤديها ضمن الأحداث، لكنها سعيدة للغاية بالمشاركة في عمل وطني وناجح مثل «الاختيار» الذي حقق جزئيه السابقين نجاحا كبيرا على مستوى مصر والوطن العربي.

وأكدت الفنانة الشابة، في بيان لها، أنها فخورة بمشاركتها في عمل يضم مجموعة كبيرة من النجوم في عمل واحد، حيث يجمع كريم عبد العزيز وأحمد السقا وياسر جلال والكثير من الفنانين، تحت إدارة المخرج الكبير بيتر ميمي، الذي حقق نجاحات كبيرة في السنوات الماضية.

ويقدم الجزء الثالث من المسلسل أحداث الفترة الحالية من خلال بطولات رجال الشرطة والجيش المصري، حيث يتابع الأحداث من ثورة 30 يونيو ما تبعها من أحداث، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

من هي ملك بدوي

وشاركت الفنانة الشابة ملك بدوي في مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية، حيث كانت البداية عام 2017، بمشاركتها في مسلسل «الطوفان» للمخرج خيرى بشارة، وقدمت خلال الأحداث شخصية «سلمى»، وتوالت بعد ذلك مشاركتها في الدراما في أعمال منها «لعنة كارما»، «الزوجة 18» بالإضافة إلى «لعبة النسيان»، وكان لها تجربة سينمائية وحيدة في فيلم «الغسالة»، وحققت ردود فعل ايجابية للغاية مؤخرا عند عرض مسلسلها «ستات بيت المعادي» بالإضافة إلى الجزء الثالث من مسلسل «الآنسة فرح».