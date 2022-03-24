مستشفى عين شمس التخصصي: تراجع نسب إشغالات أسرَّة العزل لـ30%

أكد الدكتور أيمن ثروت، مدير مستشفى عين شمس التخصصي بمدينة العبور التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس، أن نسب الإشغالات بالأسرَّة المخصصة لعزل المصابين بفيروس كورونا لا تتجاوز حتى الآن 30%، منوها بأن المستشفيات تشهد نسب إقبال ضعيفة من قبل المواطنين المصابين، وغالبية الحالات المحجوزة تستدعي حالاتها الحجز فعليا، وأن معظمها بالأماكن المخصصة للرعاية.

حالات إصابات كورونا

وأضاف مدير مستشفى العبور خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه حتى الآن لم يرصد أي متحورات أو طفرات جديدة لفيروس كورونا من المصابين داخل مستشفيات عزل كورونا العبور وعين شمس، منوها بأن السلالة المنتشرة حاليا هي سلالة أوميكرون لفيروس كورونا، مؤكدا أن هناك إجراءات تحليل ومتابعة وتقصٍ لسلالات الفيروس لمتابعة أي تحورات خطيرة من شأنها أن تؤثر على السلم العام.

حقيقة نقص الأدوية في المستشفيات

وأكد مدير عزل "العبور التخصصي" أن هناك استعدادًا تامًا لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بفيروس كورونا، موضحا أن جميع المستلزمات والأدوية متوفرة، ولا توجد أي أزمات بشأنها حتى الآن، منوها بوجود تنسيق مع الجهات المعنية لتلبية أي احتياجات بشأنها.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية أن الوزير شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد بمختلف المستشفيات الجامعية خلال شهر رمضان، مع التأكيد على توافر كافة المستلزمات الطبية والأدوية بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية، مضيفا: «لا توجد أي مشكلات أو أزمات تتعلق بالأدوية والمستلزمات الطبية تحتاجها المستشفيات».