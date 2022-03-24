مستشار ثقافي مصري: سنشتري جهازا من اليابان يحدد كورونا بدقة شديدة

قال الدكتور هاني الشيمي المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية باليابان السابق، إن المكتب الثقافي في اليابان كان يطلع دائما على الجديد من العلوم التكنولوجية ومنها جهاز في المستشفيات في اليابان يحدد طبيعة المرضى بفيروس كورونا المستجد 19، وثمن الجهاز 250 ألف دولار، وجرى الاتفاق مع الوكالة اليابانية «جايكا» من أجل الحصول على نسخة من الجهاز في مصر، حيث يقوم بفحص المرض بعناية ومعرفة تفاصيل العلاج التي يجب تقديمها للشخص المريض.

اهتمام الرئيس بنظام التعليم في اليابان

وأضاف «الشيمي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم» المذاع ، على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن المبادرة المصرية اليابانية التي جرى تدشينها عام 2016، حرص فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على زيارة المدارس اليابانية وأعجب بنظام التعليم فيها، بعدها جرى تدشين المبادرة التي تشمل 3 محاور، وهي التعليم العالي والصحة والمدارس، ويجري إرسال أساتذة جامعة كل سنة لدراسة الماجستير والدكتوراة في اليابان.

متابعة الرئيس للمدارس اليابانية

وأوضح المستشار الثقافي ورئيس البعثة التعليمية باليابان السابق، أنه من المقرر إنشاء 200 مدرسة، جرى إنشاء 48 منها في القاهرة ومختلف المحافظات، والرئيس السيسي يتابع بنفسه هذه المدارس ويتواصل مع مديريها، مؤكدا أن الأنشطة الموجودة في اليابان يجري تعليمها للطلاب في مصر من أجل تنفيذها وتركز على اعتماد الطالب على نفسه، مؤكدأ أن أسعار المدارس ليست مرتفعة، مشيرا إلى أنه جرى تدريب 20 مسعفا ضمن النشاط الصحي بين البلدين وسط تقدم النظام الطبي في اليابان، متابعا: «في دكتور هنا اسمه محمد سامي بيتدرب على زراعة الكبد للأطفال وعمل بنفسه على أرض مصر 4 عمليات كبد ونجحت».