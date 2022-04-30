الجمهورية الجديدة| مركز أورام كفر الشيخ.. صرح طبي عالمي ينهي رحلة عذاب مرضى السرطان

سنوات طويلة من العذاب خاضها مرضى الأورام المختلفة بمحافظة كفر الشيخ، خلال رحلة سفرهم إلى المحافظات المجاورة، ليأمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنشاء مركز أورام كفر الشيخ ليكون أكبر صرح طبي متخصص في علاج الأورام المختلفة بدلتا مصر، ويتحول الحلم الذي توقف لسنوات كثيرة إلى حقيقة على أرض المحافظة، لينهي آلام عشرات المئات من المرضى، وليكن هو المشروع الذي غير شكل الحياة بالأقليم ضمن المشروعات القومية الكبرى التي يجرى تنفيذها في الجمهورية الجديدة.

مرضى السرطان: المركز هيرحمنا من ساعات السفر الطويلة للمحافظات التانية

«كنا بنحلم يكون عندنا مركز أورام يرحمنا من السفر لمحافظتي الدقهلية والغربية، خاصة من يتعاطون الكيماوي والذين يعانون من أورام مختلفة، وحلمنا بقى حقيقة فاضل عليها تكة واحدة»، يقولها الشامي علي، أحد مرضى الأورام بكفر الشيخ في حديثه لـ«الوطن»، مؤكداً ان المركز الذي جرى الانتهاء من إنشاءه سيكون صرحًا طبيًا عالميًا يفيد أبناء المحافظة أولًا ويرحمهم من ساعات السفر الطويلة.

بينما تؤكد هالة عبد الرسول، مصابة بسرطان الثدي وتتلقى العلاج بأحد مراكز الأورام، أنها تسافر كل 21 يومًا لأخذ جرعة الكيماوي، وتضطر للاستيقاظ قبل آذان الفجر لتلحق بدورها في جرعة الكيماوي وتعود لمنزلها منهكة: «بصحى الفجر أسافر علشان الكيماوي وبضيع اليوم كله وبرجع منهكة ومحملة بالآلام على تلك التي أعاني منها، وأكيد إنشاء مركز في محافظتي سيوفر الكثير من الوقت والتعب، وأول ماعرفت إني مصابة كنت بقول يارب يعملوا مركز عندنا ويرحمنا من المعاناة»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

الدكتور ياسر عمارة، القائم بعمل مدير مركز أورام كفر الشيخ، أكد أنه جرى توصيل كافة المرافق لمركز الأورام بينما وصلت نسبة التشطيبات النهائية لـ 100% وجارِ الانتهاء من توريد باقي الأجهزة الطبية استعداداً لافتتاحه خلال شهر يونيو المقبل، حيث جرى الانتهاء من اختبارات المولدات الكهربائية والمصاعد والتكييفات، فضلًا عن توصيل كابل الكهرباء من أسفل السكة الحديد إلى المركز ورصف الموقع العام بالإنترلوك.

مركز أورام كفر الشيخ يضم 67 غرفة ومساحته 8876 مترًا

وأوضح «عمارة» أن المركز سيوفر رعاية متكاملة لكل حالات الأورام في دلتا مصر، حيث يضُم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بعلاج مرضى الأورام، إذ جرى إنشائه على مساحة 8876 مترًا، ويتضمن مبنيان، الأول يتكون من بدروم وطابق أرضي و6 أدوار علوية، بينما يتكون المبنى الثاني من بدروم ودور أرضي و3 طوابق، كما يشمل مركز الأورام 67 غرفة بها 97 سريرًا، و3 غرف للعمليات تحتوى 3 أسرة، وغرفتين للعناية المركزة بهما 17 سريرًا، و14 غرفة إقامة فندقية، بالإضافة إلى 5 غرف للطوارئ بها 7 أسرة.

وقدرت تكلفة إنشاء مركز أورام كفر الشيخ بنحو 460 مليون جنيه، كما يتكون من أقسام للطوارئ، والعيادات، والأشعة، والعلاج الإشعاعي، والعلاج الكيماوي للأطفال، والعناية المركزة، والعمليات، والمناظير، والمعامل.

وبدأ العمل بمركز أورام كفر الشيخ، عام 2013 وهو تابع لجمعية مرضى الأورام، لكن توقف العمل به إلى أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشائه ليضاهي أكبر المراكز العالمية ولينهي معاناة المرضى، وجرى ضمه لأمانة المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة.