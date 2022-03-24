«رواد 2030» يشارك في مسابقة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية

شارك مشروع «رواد 2030» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعالية مسابقة الأنشطة الطلابية بالجامعات المصرية، والتي عقدتها مؤسسة شباب القادة للتعرف على الأنشطة الطلابية التي لها تأثير إيجابي وأهم المشاكل التي تواجهها، وذلك للسنة الثالثة على التوالي والتي تضم 500 نشاط طلابي على مدار العامين الماضيين للمنافسة في ستة مجالات مختلفة، هي التكنولوجيا والابتكار والتنمية البشرية والطب والصحة العامة ونماذج المحاكاة والبيئة.

غادة خليل تستعرض مبادرات المشروع في مجال الريادة

وخلال كلمتها، استعرضت الدكتورة غادة خليل، مدير مشروع «رواد 2030» المبادرات والأنشطة التي يقدمها المشروع في مجال ريادة الأعمال وعلى رأسها حملة المليون ريادي وماجستير ريادة الاعمال من جامعة كامبريدج بالإضافة إلي حملة ابدأ مستقبلك في المدارس والجامعات، مشيرة إلى أنه تم مؤخرًا إطلاق برنامج «رائدات 2030» وهو بمثابة مسرعة أعمال لدعم المشروعات التجارية للنساء وتوفير فرص لإطلاق أعمالهن وتطويرها.

وأشارت مدير مشروع «رواد 2030» إلى أن المشروع يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في دعم بناء القدرات وتنمية مهارات الشباب في مجال ريادة الأعمال، والتوسع في إنشاء وتطوير حاضنات الأعمال، وزيادة الوعى التعليمي والمجتمعي بأهمية تطبيق منظومة ريادة الأعمال والابتكار، مؤكدة ان تطبيق تلك المحاور يساهم بشكل كبير في نشر فكر ريادة الأعمال وثقافة العمل الحر بين الشباب وخلق مجتمع علمي قادر على دعم ونشر فكر العمل الحر والابتكار، ومن ثم زيادة فرص العمل.

فريق تصنيع سيارة كهربائية من بين المتقدمين

وتفقدت المشروعات المتقدمة للمسابقة، وكان من بين المتقدمين فريق تصنيع سيارة كهربائية يدعمه مشروع «رواد 2030»، سبق تصنيفه الأول على الشرق الأوسط وشمال افريقيا والسادس عالميًا في إحدى المسابقات الدولية، ووجهت مديرة المشروع بضرورة ربط أفكار الشباب بأهداف التنمية المستدامة بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة خلال تنفيذ مشروعاتهم علي ارض الواقع.

وخلال المشاركة قامت مؤسسة شباب القادة بتكريم مديرة مشروع «رواد 2030» تقديرًا لمجهودات المشروع في دعم الشباب في مجال ريادة الأعمال ونشر فكر العمل الحر.

وخلال فعاليات المسابقة قام الطلاب بعرض أفكارهم وأهدافهم على لجان التحكيم التي تتكون من القطاع الحكومي والقطاع الخاص ويحصل الفائزون على جوائز مادية لمساعدتهم على تنفيذ المشاريع على أرض الواقع لتشجيع الأنشطة الداعمة لتنمية المجتمع.