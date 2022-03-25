سماء إبراهيم بـ4 وجوه في رمضان 2022.. من «الكبيرة فحت» لـ«مس همت»

تعيش الفنانة سماء إبراهيم، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، إذ تُشارك في موسم دراما رمضان المُقبل، بـ4 أعمالٍ فنية دفعة واحدة، وذلك بين الكوميدي والتراجيدي.

وتُشارك سماء إبراهيم في الجزء السادس مسلسل «الكبير أوي» للفنان أحمد مكي، ومسلسل «المشوار» بطولة محمد رمضان، وكذلك مسلسل «دايما عامر» للفنان مصطفى شعبان، وأخيرًا «انحراف» للفنانة روجينا.

سماء إبراهيم في دورة «الكبيرة فحت»

وتُجسد الفنانة سماء إبراهيم، دور «الكبيرة فحت» في مسلسل «الكبير أوي 6»، وذلك حسبما كشفت في تصريحات إذاعية لها عبر راديو 9090، إذ أعربت عن سعادتها البالغة لمشاركتها في أحد أهم المسلسلات الكوميدية على مدار العقد الأخير، فضلًا عن تعاونها مع الفنان أحمد مكي.

مسلسل «الكبير أوي 6»، من بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، وليلى عز العرب، وسماء إبراهيم، ورحمة أحمد، وهو من تأليف مصطفى صقر، وإخراج أحمد الجندي.

سماء إبراهيم تشارك محمد رمضان «المشوار»

وتُشارك سماء إبراهيم في مسلسل «المشوار» للفنان محمد رمضان، حيث طرحت شركة «هب ميديا» لـ سعدي – جوهر، بوستر خاص لها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ضمن الحملة الترويجية للعمل.

مسلسل «المشوار» من بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ومن تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

مسلسل «دايما عامر»

وتلعب الفنانة سماء إبراهيم، في مسلسل «دايما عامر»، والذي يُعد تجربتها الدرامية الثالثة في موسم دراما رمضان 2022، دور «مِس همت عطية»، مدرسة لغة إنجليزية.

وكشفت الصفحة الرسمية للمسلسل، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اللوك التي ستظهر به سماء إبراهيم داخل العمل، مُعلقة عليها بقولها: «مش أي حد يعرف يشرح إنجليزي زي مِس همّت عطية معاها هتتعلم أنها وارر مش water».

انحراف

وتتعاون سماء إبراهيم، مع الفنانة روجينا، في مسلسل انحراف، الذي يُجرى تصويره حاليًا، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم لوسي، وسميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلاني، وأحمد صفوت، ومحمد مهران، وهو من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.