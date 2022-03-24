تفاصيل منح جامعة القاهرة الدكتوراه الشرفية لباحثين متوفيين «فيديو»

حكاية بها معنى من أسمى المعاني في الوفاء وطلب العلم، بطلهما الدكتورة شيماء الزلاط والدكتور شريف الجمل، الباحثان اللذان كانا يحضران رسالة دكتوراه ولكن توافهما الله، لكن جامعة القاهرة قررت منحهما الدكتوراة الفخرية والشرفية تقديرا لمجهودهما العلمي، ليظل اسمهما مخلدا في سماء العلم.

وعرض برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، تقريرا تلفزيونيا، يسلط الضوء على قصة كفاح «شيماء» و«شريف»، وحصولهما على درجة الدكتوراه رغم وافاتهما.

تفاصيل وفاة شيماء الزلاط

وذكر أحمد كمال، زوج الدكتورة شيماء الزلاط، تفاصيل وفاتها، «كنت سايق وشيماء قاعدة جنبي، ومالك الله يرحمه وحبيبة أولادي قاعدين ورا بيلعبوا في العربية، وفجأة اتقلبت بينا العربية في ترعة جانبية، والمياه سحبت مالك وحصلت الوفاة ساعتها، لكن شيماء كانت حالتها خطرة عشان قعدت تحت المياه مدة طويلة».

وتابع: «شيماء عاشت لحظة صعبة مرت عليها، كانت مريضة وعانت، وربنا قدر إنها تحصل الوفاة في شهر 12 اللي فات».

من جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الدكتورة «شيماء» تعد نموذجا للالتزام والتميز في كل ما تُكلف به من أعمال، وكانت على المستوى العلمي والإداري نموذجا يحتذى به للأستاذ الجامعي.

نموذج طيب للعمل والالتزام وتنظيم الوقت

وأضافت الدكتورة عادلة رجب، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أنها لمحت في «شيماء» الالتزام وتنظيم الوقت، فكانت تسأل عن كل شيء بدقة وترغب في التعلم، وهي نموذج طيب للعمل معها، وكانت تقوم بالأعباء التدريسية التي تؤهلها لتكون عضو هيئة تدريس.