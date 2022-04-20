الجمهورية الجديدة| وحدات سكنية بالمليارات بمدينة الجيل الرابع غرب قنا

صرح معماري كبير تقوم عليه الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي مدينة غرب قنا الجديدة التي تعد من مدن الجيل الرابع في مصر، على مساحة تقارب نحو 9 آلاف فدوان في الصحراء على طريق «نجع حمادي – قنا»، على بعد 6 كيلو متر عن المدينة الأم، وذلك لحل أزمة نقص مساحات الأراض وارتفاع أسعار الشقق الباهظة، وهذا المشروع من أضخم هذه المشروعات في الجمهورية الجديدة التي اطلقها رئيس الجمهورية.

الهدف من إنشاء مدينة غرب قنا الجديدة متوازية مع مدينة قنا الجديد التي تقع شرق مدينة قنا، هو توفير مساحات أراضي للمواطنين وتوفير وحدات سكنية لكل طبقات المواطنين في قنا سواء وحات إسكان اجتماعي وغيرها بمبالغ ليست بكبيرة مقارنة بأسعار الوحدات في المدينة الأم التي تجاوزت المليون جنيه للوحدة الواحدة.

مدينة بمعايير عالية

وقال ناجح عبدالرحيم، صاحب شركة مقاولات إنَّ مدينة غرب قنا الجديدة من المشروعات الإسكانية الأضخم في المحافظة، إذ يساعد على تلبية طبقات المجتمع من الوحدات، خاصة أن المدينة تعد من مدن الجيل الرابع التي تراعي الشروط البيئية والصحية.

وتابع أن المشروع يواجه موجة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في مدينة قنا التي تجاوزت الملايين، كما أنه خلق عشرات الآلاف من فرص العمل بسبب الأعمال التي تنفذ فيه بشكل سريع واهتمام ودعم من الدولة على عكس مدينة قنا الجديدة التي ظلت عالقة دون تحرك حتى أحيا الرئيس السيسي العمران بها.

وقال محمد علي أحد المواطنين، إنَّه تم إتاحة مصاعد داخل وحدات مدينة غرب قنا الجديدة، كما أنَّها تراعي الشروط البيئية والصحية، إذ أن المناطق بعيدة عن تزاحم العقارات التي تشهده المدينة الأم، لافتا إلى أنَّ أسعارها قليلة بالمقارنة باستغلال تجار العقارات في المدينة.

مدينة غرب قنا الجديدة.. المرحلة الأولى على 1400 فدان

ومن جهه، قال رضوان عبدالرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة، أنَّ المدينة صرح عمراني كبير ومن المستهدف أن تستقبل نحو 550 ألف نسمة، مشيرا إلى أن تكلفة الأعمال الإنشائية للبنية التحتية والوحدات السكنية بالمرحلة الأولى التي تقع على مساحة 1400 فدان تبلغ 2 مليار و123 مليون جنيه «محطة مياه الشرب - مآخذ المحطة - الخط الناقل - شبكات المياه - شبكات الصرف الصحي - شبكات الري - شبكة الطرق بالمدينة» بالإضافة إلى 3264 وحدة إسكان اجتماعي و720 وحدة.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إنَّه يتابع أعمال التنفيذ بمشروعات مدينة غرب قنا الجديدة، وتمّ الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد 30 عمارة سكنية تضم 720 وحدة سكنية إسكان اجتماعي بتكلفة إجمالية 151 مليون جنيه، مؤكّدًا أنَّ المدينة تتمتع بموقع متميز وتمثل إحدى مدن الجيل الرابع الذكية التي تراعى الاشتراطات الصحية والبيئية، إذ تقع على شبكة طرق إقليمية بالقرب من مدينة قنا بمسافة 6كم، ومخطط لها استيعاب 550 ألف نسمة.

وأضاف أنَّ مدينة غرب قنا مجتمع عمراني متكامل جاذب للسكان والفرص الاستثمارية وتشمل عمارات إسكان اجتماعي، وسكن مصر وفيلات سكنية، مراكز تجارية، ومباني خدمية وترفيهية، بما يضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء محافظة قنا.