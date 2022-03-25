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مريض نفسي يقتل طفلا بمقص حديدي في البدرشين

كتب:

جيهان عبد العزيز
01:13 ص | الجمعة 25 مارس 2022
تعبيرية

تعبيرية

شهدت إحدى قرى البدرشين في الجيزة، واقعة ماساوية، إذ أقدم مريض نفسي على قتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات بالاعتداء عليه بمقص حديدي، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وتبيّن أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

نهاية مأساوية لطفل الـ5 سنوات

وتلقى مركز شرطة البدرشين بلاغًا يفيد بمقتل طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، بقرية أبورجوان، وانتقل المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز البدرشين إلى مكان الحادث، وتبين مقتل طفل نتيجة الاعتداء عليه بمقص حديدي، وأن وراء ارتكاب الجريمة، جاره وهو شاب مريض نفسي.

وتمكن رجال المباحث بإشراف المقدم هشام بهجت مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وفور ضبطه ردد كلمات غير مفهومة، وتبيّن أنه يعاني من اضطرابات نفسية، وأُخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وأحيل المتهم إلى النيابة للتحقيق.

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بقلم جيهان عبد العزيز