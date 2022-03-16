عاجل.. إحالة متهمين للمفتي بسبب قتل عامل لخلافات مالية بينهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بإحالة أوراق المتهمين «أبو بكر.س» و«خالد.م» إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، لإدانتهما بخطف وقتل عامل عمدًا بسبب خلافات مالية.

وجاء في أمر الإحالة، في القضية رقم 25158 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة مدينة نصر أول، أن المتهمين «أبو بكر.س» و«محمود.م» و«إسلام.م» و«نادي.ف» و«خالد.م»، قتلوا المجني عليه «أحمد يحيى»، وعقدوا العزم وبيتوا النية لإتمام جريمتهم، بسبب خلافات مالية بين المجني عليه والمتهم الأول.

المتهمون استدرجوا المجني عليه بغرض قتله

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين استدرجوا المجني عليه إلى محل عمل المتهم الأخير بسيارة، وحال سيرهم قام المتهم الرابع بخنقه بيديه وكتم أنفاسه قاصدًا من ذلك إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين في مكان الجريمة للشد من أزره، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وأضاف أمر الإحالة: «تقدمت تلك الجناية جناية أخرى، وهي خطف المجني عليه بالإكراه، بأن كمنوا له بناء على موعد مسبق تم تحديده بينه وبين المتهم الأول، وما إن أبصروه قادمًا بسيارته، أوقفوه وأنزلوه كرهًا، ووضعوه بسيارتهم وتوجهوا به إلى مسكن خامسهم كما هو مبين في التحقيقات».

إجبار المجني عليه على التوقيع على 20 إيصال أمانة

وتابع أنهم حجزوا المجني عليه بالقوة، وعذبوه بالتعذيبات البدنية تخلف عنها الإصابات الموجودة في التقرير، وأجبروا المجني عليه بالتوقيع على عشرين إيصال أمانة بمبلغ قدره عشرة ملايين جنيه لصالح المتهم الأول ووضع بصمته عليه كما مبين في التحقيقات.