سباك سكران يطعن جاره بسكين في الوراق والأهالي يطاردونه

أنهى سباك حياة جاره بسكين في الوراق، وفر هاربًا من الأهالي الذين طاردوه، أعلى أسطح العقارات، حتى وصل رجال المباحث وتمكنوا من ضبطه، وخلال مطادرة الأهالي له أصيب بكسر في قدمه، وجرى نقله إلى المستشفى وسط حراسة مشددة، وكشفت تحريات رجال المباحث أن المتهم كان سكرانا خلال ارتكابه الجريمة، وأن خلافات الجيرة وراء الحادث.

مطاردة أعلى اسطح العقارات

وتلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغًا يفيد بمقتل أحد الأشخاص بمنطقة الوراق، وكشفت تحريات الرائد هاني مندور رئيس مباحث الوراق أن سباك يبلغ من العمر 40 عامًا، قتل جاره بسكين، بسبب خلافات الجيرة، وفر هاربًا.

وطارده عدد من المواطنين أعلى أسطح العقارات، حتى أصيب بكسر في قدمه خلال هروبه، وتمكن رجال المباحث بإشراف العقيد مروان مشرف مفتش المباحث الجنائية من ضبط المتهم، وتبيّن أنه في حالة سكر، وجرى نقله إلى المستشفى وسط حراسة مشددة، وانتقلت النيابة لمناظرة الجثة، والاستماع لشهود العيان، وتولت التحقيق.