العناني يلتقي رئيس لجنة السياحة في الـ«بوندستاج» الألماني

عقد، اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا ثنائيا مع Jana Schimke رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني البوندستاج Bundestag، بحضور السفير خالد جلال سفير مصر لدى ألمانيا، وذلك استكمالاً للقاءات الهامة التي يعقدها الوزير في اليوم الثاني من زيارته للعاصمة الألمانية برلين لبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا إلى المقاصد السياحية المصرية.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تخفيف ألمانيا قيود السفر مما يسمح للأسر الألمانية بالسفر إلى مصر وقضاء عطلاتهم والاستمتاع بالمقصد السياحي المصري الذي يحبونه ولديهم شغف حوله وبما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة.

مناقشة مستجدات الوضع السياحي في مصر

وشهد الاجتماع مناقشة مستجدات الوضع السياحي في مصر بصفة عامة، واستعراض الحركة السياحية الوافدة من ألمانيا بصفة خاصة، حيث يعد السوق الألماني من أكبر الأسواق السياحية المصدرة للسياحة الى مصر.

وأكد الدكتور خالد العناني عمق العلاقات المتميزة بين مصر وألمانيا في مختلف المجالات ولا سيما في مجال السياحة بما يتيح المزيد من فرص تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

واستعرض وزير السياحة والآثار، خلال الاجتماع، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية لتأمين المطارات بها مما ساهم في قيام العديد من دول العالم باستئناف حركة السياحة القادمة إلى مصر وزيادة أعداد السائحين التي يأتون إليها.

كما تحدث الوزير عن الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية التي اتخذتها مصر لمواجهة تداعيات أزمة جائحة كورونا ولا سيما في ظل استئناف الحركة السياحية الوافدة إليها حفاظاً على صحة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع.

مناقشة أسباب سرعة تعافي المقصد السياحي المصري

ومن جانبها، استفسرت رئيس لجنة السياحة في البرلمان الألماني، عن أسباب وعوامل سرعة تعافي المقصد السياحي المصري واستئنافه لحركة السياحة الوافدة إليه بعد أزمة كورونا، حيث أفاد السيد الوزير أن كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية ويتم تطبيقها بجدية لها دور كبير في تحقيق ذلك، كما أنها خلقت سمعة طيبة للمقصد السياحي المصري واكسبته ثقة كبيرة من الأسواق السياحية والسائحين من مختلف دول العالم حيث كانت محط إشادة وتقدير من الأسواق السياحية المختلفة.

وفي نهاية الاجتماع، وجه الدكتور خالد العناني الدعوة للجنة السياحة في البرلمان الألماني لزيارة مصر والتعرف على الواقع على ما تتمتع به من مقومات سياحية وأثرية فريدة ومتنوعة.

جدير بالذكر أن هذه الزيارة تعتبر الزيارة الثالثة للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لدولة ألمانيا منذ توليه حقيبة وزارة السياحة والآثار، وكان قد التقى، في سبتمبر 2020، خلال إحدى هذه الزيارات السابقة، مع رئيس لجنة السياحة السابق بالبرلمان الألماني البوندستاج، لبحث سبل تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة.