وزير السياحة يبحث التعاون مع المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر

استقبل اليوم، الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالزمالك، المُنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة في مصر إلينا بنوفا، والوفد المرافق لها، لبحث سبل التعاون بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة في مجال السياحة والآثار، بحضور المُنسق العام لصندوق منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف في مصر جيرمي هوبكينز، والوزير مفوض داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وثمن الدكتور خالد العناني، العلاقات القوية التي تربط بين الوزارة ومنظمة الأمم المتحدة، التي تؤكدها أوجه التعاون المختلفة بينهما سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة من خلال المنظمات الدولية التابعة لها، ومن بينها منظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو.

تنمية القدرات البشرية للعاملين بقطاع السياحة والآثار

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجال تنمية القدرات البشرية للعاملين بقطاع السياحة والآثار في مصر، وكذلك المتعاملون بشكل مباشر أو غير مباشر مع السائحين من خلال التدريب ورفع الوعي السياحي والأثري لهم وتنمية قدراتهم.

وأكد الدكتور خالد العناني أن تأهيل وتعزيز مهارات وقدرات العنصر البشري في قطاع السياحة المصري، يأتي على رأس أولويات الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يعتبر أحد أهم مقومات السياحة في مصر.

مناقشة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة والبيئية

أشار الوزير إلى أنه سيكون المحور الرئيسي الذي سيجري طرحه ومناقشته خلال اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط لمنظمة السياحة العالمية، التي تستضيفها مصر نهاية مارس الجاري، وبما يحقق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة 2030، وخاصة تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية العنصر البشري ورفع الوعى السياحى والأثري لكل فئات المجتمع خاصة الشباب والأطفال، وكذلك دمج وإشراك المجتمعات المحلية المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المانحة لإنشاء وتطوير مراكز تدريبية متخصصة في المحافظات السياحية.

كما تناول الاجتماع مناقشة سبل التعاون في مجال السياحة المستدامة والبيئية ورفع الوعي بهما، خاصة في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ «COP27».