ناقد رياضي: منتخب مصر متعطش للبطولات.. ولو عندهم ماني لدينا صلاح

كشف الناقد الرياضي أحمد عبدالباسط، استعدادات منتخب مصر أمام نظيره السنغالي في مباراة الذهاب المؤهلة لكأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر، موضحًا أن الدوافع للفوز عند الفريقين كبيرة للغاية في هذه المباراة، فضلًا عن أن مدربي المنتخبين متحمسان لبعضهما في مباراة اليوم في تصفيات المونديال، خاصة بعد آخر لقاء بينهما منذ شهر ونصف في كأس الأمم الإفريقية، والذي فازت فيه السنغال بضربات الجزاء.

توقع فوز منتخب مصر على السنغال

وأضاف «عبدالباسط»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، ويُعرض على قناة «دي إم سي»، أن المنتخبين يريدان النجاح، متوقعًا فوز منتخب مصر أمام السنغال بسبب عامل الأرض والجمهور، موضحًا: «المباراة لها حسابات مهمة جدًا، والفريقان يشاهدان مباريات بعضهما البعض، ولو مصر عايزة تذاكر السنغال أو العكس هتذاكرها خلال مبارياتها الأخيرة، لأن هذه آخر مباراة جمعت الفريقين».

مصر متعطشة للبطولات

وأشار إلى أن مصر متعطشة للبطولات، وتُلاعب أقوى منتخبًا في إفريقيا، فمن الصعب الاستهانة بهذه المباراة، وأي منتخب منهما يفتح خط هجومه سيكلف الفريق الثاني الكثير، مؤكدًا أن مصر منذ 2010 لم تصل إلى بطولة الأمم الإفريقية، ولم تكن هناك ملامح خطة واضحة للمباريات بعد ذلك، حتى جاء المدير الفني كارلوس كيروش إلى المنتخب، محذرًا من الخوف من حارس مرمى منتخب السنغال باعتباره الأفضل في العالم.

«أبوجبل» يستحق أفضل حارس في كأس الأمم الأفريقية

وتابع: «اعتقد لو أن الكابتن محمد الشناوي والكابتن محمد أبوجبل، ذهبا للاحتراف لكانا في فرق قوية يقدمان مردود ميندي -حارس مرمى منتخب السنغال- نفسه»، ورغم أن محمد أبوجبل كان يستحق جائزة أفضل حارس في كأس الأمم الإفريقية، إلا أن ميندي أخذها بمسمى لا أحد يفهمه، خصوصًا أن مصر قابلت كوت ديفوار والمغرب وأخرجت صاحب الأرض الكاميرون، ولو السنغال عندهم اللاعب ساديو مانيه فاحنا عندنا محمد صلاح».