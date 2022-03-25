عبير صبري: سنفوز على السنغال بهدف مقابل لا شيء ويحرزه محمد صلاح

توقعت الفنانة عبير صبري، فوز المنتخب الوطني على نظيره السنغالي بهدف دون رد، في مباراة ذهاب المرحلة الأخيرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، المقرر إقامتها، الليلة، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وقالت عبير صبري في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تتوقع إحراز محمد صلاح لهدف الفوز، الليلة، مضيفة أنها متفائلة بصعود المنتخب المصري لنهائيات كأس العالم بقطر 2022، خاصة أن الفريق قدم أداءا طيبا في النسخة الأخيرة من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بدولة الكاميرون.

عبير صبري تواصل تصوير «يوتيرن»

وفي سياق مختلف، تواصل عبير صبري تصوير مشاهدها في مسلسل «يوتيرن» التي تقدم فيه أحد أدوار البطولة النسائية مع الفنانة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، حيث أكدت أن العمل يتعرض للعديد من قضايا المرأة عبر عدد من السيدات اللاتي تتعرضن للكثير من الأزمات في حياتهن اليومية، حيث تحاولن التغلب عليها، وهو ما ستكشفه الأحداث، بحسب قولها.

وأشادت عبير صبري باجتهاد الفنانة ريهام حجاج في عملها، لاسيما أنها تهتم بكل تفصيلة مهما كانت بسيطة، وهو ما يعكس حبها لعملها، فضلاً عن خلقها لكواليس ممتعة داخل التصوير بين كل الممثلين والممثلات.

أبطال مسلسل «يوتيرن»

ويشارك في بطولة «يوتيرن» توفيق عبدالحميد، محمود حافظ، صفاء الطوخي،عصام السقا، محمود حجازي، نانسي صلاح، نورهان، أيمن القسيوني، سامية عاطف وكوكبة من النجوم، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج شركة «العدل جروب».