بعثة السنغال تصل القاهرة لمواجهة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم

استقبل مطار القاهرة الدولي قبل دقائق، بعثة منتخب السنغال استعدادا لمواجهة مصر يوم الجمعة 25 مارس، في ذهاب دور حسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم قطر 2022.

وشددت سلطات مطار القاهرة الدولي من إجراءاتها بالتزامن مع وصول بعثة السنغال تمهيداً لتأمين خروج البعثة، في أسرع وقت ممكن للتيسير عليهم.

وشددت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي برئاسة الدكتور حازم حسين مدير الحجر، من إجراءاتها لتقديم كل الخدمات الطبية للبعثة، وتوقيع الكشف الطبي عليهم، والتأكد من خلو أعضاء البعثة من أي موانع صحية حرصاً على سلامة اللاعبين خلال فترة تواجدهم ببلدهم الثاني مصر.

بعثة منتخب السنغال تصل مطار القاهرة قادمة من كازابلانكا

ووصلت بعثة منتخب السنغال إلى مطار القاهرة الدولي قادمة من كازابلانكا على متن رحلة رقم 7000 التابعة لشركة طيران المغربية، وكان في استقبال البعثة فور وصولها سفير السنغال بالقاهرة، وعدد من أفراد البعثة السنغالية بالقاهرة.

واختتم منتخب السنغال تدريباته الجماعية في مدينة مراكش بالمغرب، صباح اليوم الأربعاء، قبل السفر إلى القاهرة، من أجل خوض مباراة مصر في تصفيات كأس العالم 2022.

ويسابق منتخب السنغال الزمن لتجهيز لاعبيه المصابين إسماعيلا سار لاعب واتفورد، المصاب في عضلات الفخذ، وبابي سيسيه مدافع أولمبياكوس، الذي تعرض لكدمة في الركبة، ويخضع الثنائي لاختبار طبي قبل مران أسود التيرانجا.

مباراة مصر والسنغال

وتقام مباراة مصر والسنغال، الساعة التاسعة والنصف مساء الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في حضور 60 ألف متفرج، بينما تحدد موعد مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد «ديامنياديو الأوليمبي».