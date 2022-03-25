شام الذهبي ابنة أصالة نصري تحتفل بزفافها في أحد الفنادق

تستعد الطبيبة شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، لحفل زفافها الليلة على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، وذلك بأحد الفنادق الكبرى المطلة على الأهرامات.

شام الذهبي تحتفل بزفافها على رجل الأعمال أحمد هلال

خبير المكياج، بسام فتوح نشر مقطع فيديو أثناء استعداد شام لحفل الزفاف، وذلك عبر خاصية ستوري على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام».

وكانت شام تصدرت «التريند» خلال الأيام الماضية بعد عقد القران بسبب إطلالتها والتي كانت عبارة عن «جاكيت» يجمع بين اللونين الأبيض والأسود وبجانب زوجها الشاعر فائق حسن.

شام الذهبي في الزيجة الثانية من رجل أعمال مصري

وكان من بين اللقطات المميزة في عقد القران هى حضور الداعية الإسلامي مصطفى حسني الذي عقد قران شام على زوجها، بالإضافة إلى حضور عدد من الأهل والأصدقاء.

عقد قران شام الذهبي شهد حضور زوج أصالة الأول وهو والد شام المنتج أيمن الذهبي وزوج أصالة الحالي الشاعر العراقي فائق حسن.

شام هنأت والدتها بعد الزواج، وحرصت على توجيه كلمة خاصة لوالدتها، وقالت: «كل عام وأنتي ست راسي ودنيتي كلها يا أجمل امرأة بحياتي»، وهو الأمر الذي جعل أصالة ترد على منشور ابنتها قائلة: «يا روح مامي».

يذكر أن تلك هي الزيجة الثانية لشام الذهبي التي تزوجت من قبل من شاب مصري ولكن لم تدوم الزيجة لأكثر من عام ونصف وانفصل الثنائي.