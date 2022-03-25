السيسي يؤكد لـ«بن سلمان» تضامن مصر مع السعودية ضد محاولات النيل من استقرارها

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم، بسمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي عهد المملكة العربية السعودية.

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال الاتصال على تضامن مصر الكامل مع المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، في التصدي لكل المحاولات الساعية للنيل من استقرار المملكة والخليج بوجه عام، مشدداً على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين.