السيسي يشدد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية في أزمة أوكرانيا

قال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، تلقى اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء اليوم.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الرئيس زيلينسكي أحاط الرئيس بآخر التطورات على الساحة الأوكرانية في إطار الأزمة الحالية، وكذلك مستجدات مسار المفاوضات.

السيسي يشدد على تغليب لغة الحوار

وأوضح المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس شدّد على ضرورة تغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية، مؤكدًا دعم مصر لكل المساعي التي من شأنها سرعة تسوية الأزمة سياسياً من خلال المباحثات ومسار المفاوضات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد متابعة مصر بقلق واهتمام بالغيّن للتطورات الميدانية المُتلاحقة وما ينجم عنها من تفاقم الأوضاع الإنسانية، معربًا عن التقدير للإجراءات التي اتخذها الجانب الأوكراني؛ لتيسير خروج المواطنين المصريين من المنافذ الأوكرانية، وضمان سلامتهم وأمنهم.

الرئيس الأوكراني يعرب عن امتنانه لجهود مصر المتواصلة

وأعرب الرئيس زيلينسكي، عن خالص التقدير والامتنان لما قامت به مصر من جهود لمواصلة استضافة السائحين الأوكرانيين في المنتجعات السياحية بمصر، وتقديم كل سُبل العون لهم منذ اندلاع الأزمة، وكذلك تيسير إجراءات عودتهم إلى الدول المجاورة لأوكرانيا.