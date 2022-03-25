العثور على جثة شاب في ظروف غامضة بأحد شوارع منشأة ناصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب عثر عليها في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء اسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

خلو الجثة من أيه إصابات ظاهرية

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد الشوارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «هشام ع م» 35 سنة، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، ورجحت التحريات أن سبب الوفاة تعاطي المتوفى لجرعة مخدرات زائدة، وذلك لكون المنطقة التي عثر على الجثة بها معروف عنها أنها وكر للمدمنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

التصريح بدفن جثة شاب عثر عليها في أحد شوارع مدينة نصر

ومن جهة أخرى، صرحت النيابة العامة بدفن جثة شاب عثر عليها في أحد الشوارع بمدينة نصر، إذ تلقى مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا بالعثور على جثة شاب بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «حاتم ج م» في العقد الرابع من العمر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة لكشف ملابسات الواقعة.