العثور على جثة شاب بأحد شوارع منشأة ناصر.. والتحريات: جرعة مخدرات زائدة

تُكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب بأحد شوارع دائرة قسم شرطة منشأة ناصر، ونُقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية وبيان سبب الوفاة للتأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي.

بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب

تلقي مأمور قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة شاب بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور علي جثة شاب يدعى «وليد.م.ع»، 24 سنة، عاطل، وبالفحص تبين أنّه يرتدي كامل ملابسه، كما تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بالجثة، ووجود آثار حقْن في ذراع المتوفي، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصدر أمني : جرعة مخدرات زائدة سبب وفاه الشاب

وقال مصدر أمني إنّ التحريات كشفت أنّ الشاب المتوفي من متعاطي المخدرات، وكان دائم التردد على المنطقة التي توفي فيها لتعاطي المواد المخدرة، وأضاف المصدر أنّ التحريات المبدئية أكدت عدم وجود شبهه جنائية في الوفاة، ورجحت وفاته بجرعة مخدرات زائدة وفقا لما أظهره الفحص المبدئي للجثة، وأضاف المصدر أنّ التحريات النهائية حول الواقعة سوف يتم الانتهاء من كتابتها وإرسالها للنيابة العامة بعد صدور تقرير الطب الشرعي النهائي الخاص بسبب الوفاة.