العثور على جثة شاب بأحد شوارع مدينة نصر.. «بكامل ملابسه وبلا إصابات»

تكثف مباحث القاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب صباح اليوم، في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

تكليف عاجل من النيابة بعد العثور على جثة شاب

وكلفت النيابة العامة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت التحفظ على كاميرات المراقبة، بمنطقة العثور على جثة المتوفي تمهيدًا لتفريغها لبيان ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

العثور علي جثة شاب في أحد شوارع مدينة نصر

تلقي مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا، من الأهالي بالعثور على جثة شاب في أحد شوارع دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي «حاتم.ج.م»، في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، وتبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية.

وكشفت التحريات أن الشاب المتوفي مدمن للمخدرات، ورجحت التحريات بأن سبب الوفاة، قد يرجع إلى تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تشريح جثة شاب قتله شقيقة في عين شمس

قررت النيابة العامة، عرض جثة شاب يدعي «عبد الله.س 25 سنة»، ذُبح على يد شقيقة في دائرة قسم شرطة عين شمس، بسبب مشادة كلامية على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة، وملابساتها وضبط وإحضار المتهم لاستكمال التحقيقات لبيان الدافع وراء ارتكاب المتهم للواقعة.