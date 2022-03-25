رئيس «رياضة النواب» يهنئ المنتخب بالفوز على السنغال: اقترب حلم الصعود

هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، المنتخب القومي، بفوزه على منتخب السنغال، في المباراة الأولى الفاصلة المؤهلة لمونديال 2022 في قطر.

اللاعبون قادرون على تحقيق الآمال

أكد رئيس لجنة الشباب، في بيان منذ قليل، أن لاعبي المنتخب الوطني، أثبتوا أنهم رجال قادرين على تحقيق آمال وتطلعات الجماهير المصرية الغفيرة، لافتا إلى أن المباراة المقبلة في السنغال، تتطلب مضاعفة الجهود للحفاظ على المكسب، وضمان الوصول للمونديال العالمي.

وأشاد رئيس لجنة الشباب، بالتفاف الجماهير المصرية حول المنتخب القومي، وحرصهم على التشجيع طوال الـ90 دقيقة، مؤكدا أنهم كانوا اللاعب رقم واحد في المباراة، واستطاعوا بتشجيعهم المتواصل، إعطاء الثقة للمنتخب الوطني، وتسببوا في إحداث رهبة كبيرة للاعبي المنتخب السنغالي.

وأوضح أن الرياضة المصرية، تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يوجه دائما بدعم الأبطال الرياضيين في مختلف المجالات، مشددا على أهمية استغلال لاعبي المنتخب ذلك الدعم اللا محدود من القيادة السياسية، واستكمال المشوار بتحقيق حلم 100 مليون مصري، في الوصول للمونديال قائلا: اقترب حلم الصعود.

فوز المنتخب على نظيره السنغالي

يذكر أن المنتخب المصري، فاز علي نظيره السنغالي في المباراة التي جمعتهما اليوم، في ذهاب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022، التي انطلقت في التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة باستاد القاهرة الدولي، ويخوض المنتخب مباراة الإياب يوم الثلاثاء 29 مارس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد ديامنياديو الأوليمبي بالسنغال.