والد «النني»: «ابني وصلاح قالوا لي هنموت نفسنا علشان نصعد كأس العالم»

طالب الكابتن ناصر النني، والد نجم خط وسط منتخب مصر محمد النني، الشعب المصري، بالدعاء للمنتخب في مباراته أمام المنتخب السنغالي، متابعا «نفسنا نصعد لكأس العالم تانى مرة، وننتوقع الفوز لمصر والصعود لكأس العالم».

وأوضح «النني»، في تقرير تلفزيوني مذاع عبر فضائية «TEN»، أنه اتصل بنجله، وبالكابتن محمد صلاح، ليطمئن على استعدادهما للماتش، «كلمت ابني وصلاح وقالوا لي مستعدين للنصر، وهنموت نفسنا من أجل الفوز، وهنبذل أقصى جهد عشان نفوز بشرف».

استديو لعرض بطولات محمد النني

أشار «النني» إلى أن اللاعب محمد النني، حصل على لقب أفضل لاعب في إحدى المباريات، «فوز ابنى فرحني، وجهزت ملعب كامل احتفالا به، بالاضافة لاستديو خاص، يرصد قصة نجاح محمد النني، وبطولاته على مدى تاريخه الكروي».

وأردف «طلبت من ابنى يتعاون مع زملائه في الملعب ويساعدوا بعض، ويبذلوا أقصى مجهود من أجل الفوز في مباراة السنغال، وروح المنتخب مرتفعة واستعدادهم جيد جدا، احنا تاريخ كرة القدم في أفريقيا، ولعبنا في كأس الأمم ناشئين وكبار ووصلنا لكأس العالم مرتين».

والد النني: مرموش مجتهد والفضل يرجع لكيروش

أضاف «النني»: «اللاعب عمر مرموش مجتهد جدا، ومحمد عبد المنعم وعمر كمال عبد الواحد، بفضل المدرب كيروش، وحققوا نجاحات كبيرة في فترة قصيرة، وكوبر علم محمد صلاح والنني الدفاع في منتخب مصر، كيروش علمهم الهجوم، وأتوقع من كيروش إنه ينزل بلاعبين غير معتادين».

وتوافد الجمهور المصري، على بوابات ستاد القاهرة الدولي، استعدادا لحضور مباراة المنتخب أمام نظيره السنغالي، والمقرر انطلاقها في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم، في ذهاب الجولة الحاسمة من عمر التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.