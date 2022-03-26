بث مباشر.. السيسي يستقبل رئيس رواندا بقصر الاتحادية كتب: نرمين عفيفي 11:10 ص | السبت 26 مارس 2022 السيسي ورئيس رواندا يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية رواندا بول كاجامي وسط مراسم رسمية وذلك بقصر الاتحادية. اقرأ المزيد: السيسي يلتقي بملك الأردن وولي عهد أبو ظبي ورئيس وزراء العراق الرئيس السيسي يبحث تعزيز التعاون المشترك مع قادة الأردن والإمارات والعراق السيسي يؤكد لـ«بن سلمان» تضامن مصر مع السعودية ضد محاولات النيل من استقرارها عاجل .. السيسي يستقبل رئيس جمهورية رواندا بقصر الاتحادية رواندا الإتحادية قصر الإتحادية مراسم رسمية السيسي بقلم نرمين عفيفي