إزالة التعديات على 51 فدانا في الفشن الجديدة ومخالفات بالساحل الشمالي

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين إداريين لإزالة التعديات عن مساحة 51 فدانا داخل حدود جهاز تنمية مدينة الفشن الجديدة، وكذا إزالة مخالفة البناء الواقعة على قطعة أرض بإحدى القرى السياحية الواقعة ضمن حدود جهاز تنمية القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

وأكد الوزير، مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

ونصت القراران اللذان أصدرهما وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا تنمية مدينتي الفشن الجديدة والقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.وتمثلت التعديات بمدينة الفشن الجديدة في إقامة نشاط زراعي + غرفة بالبلوك بدون سند قانوني، كما تمثلت مخالفة البناء بإحدى القرى السياحية بالقطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، في إقامة مبنى بدون ترخيص.

من جانبهم، واصل مسئولو الإدارات المختصة بأجهزة مدن ( 6 أكتوبر – بدر - العاشر من رمضان – السادات ) بالتعاون مع الشرطة، شن عدة حملات لإزالة التعديات وضبط المخالفات ورفع الإشغالات بالمناطق المختلفة بتلك المدن، بجانب تنفيذ قرارات غلق وتشميع لأنشطة مخالفة ورفع عدادات المرافق، وذلك في إطار الحرص على منع الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، والحفاظ على النسق الحضاري واستيداء حق الدولة.

وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتعاون مع الجهات الأمنية، قامت بشن حملات مكثفة لإزالة المخالفات والإشغالات للوحدات المخالفة وقطع الأراضى والأسواق التجارية، وذلك فى إطار مواصلة جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر حملات الإزالة لمواجهة كافة أنواع المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملات استهدفت منطقة الحصرى " سنتر الأمريكية "، والحى الأول " سنتر الأمل " والحي الثاني وطريق الواحات ومنطقة غرب سوميد والحى السابع، حيث أسفرت الحملات عن إزالة ورفع الإشغالات بتلك المناطق وضبط مركبات " تروسيكل " ومعدات مستخدمة في الأنشطة المخالفة.

ولفت رئيس جهاز 6 أكتوبر إلى أنه تم شن حملة أخرى بالقطاع الشمالي، أسفرت عن رفع إشغالات منطقة الشباب ٧٠ مترا وسنتر الوجيه وشارع جمال عبد الناصر و ١٦٤ عمارة تعاونيات، وتم إيداعها بمخازن الجهاز، مؤكداً استمرار الحملات لرفع المخالفات والإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإظهار المدينة بالشكل الحضارى.

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة تنفيذ قرارات إزالة وغلق وتشميع وقطع مرافق عن الوحدات السكنية التي قامت بتغيير النشاط من سكني إلي تجاري بالمجاورة الثالثة بالحي الثالث ، لافتاً إلى أن الحملة أسفرت عن التحفظ على 23 عداد كهرباء و 18 عداد مياه ومعدات، بجانب تنفيذ 50 قرار غلق وتشميع و50 قرار إزالة لمخالفات متعددة.

وكلف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، باستمرار مواصلة الحملات اليومية للتصدى لأى مخالفة أو تعد أو تغيير نشاط، مشيراً إلى أن الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة التعمير وإدارة الأحياء السكنية، قامت بإزالة عدد من شكاوى المواطنين بسنتر المجاورة ٣٨ ورفع الإشغالات والتعديات أمام المحال المخالفة للنشاط بالحي الخامس، كما تم إزالة ٩ حظائر طيور واستحواذات عشوائية بالمجاورة ٦٣ بالحي الثامن.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن إزالة تعد واستحواذ على مكان انتظار عام للمواطنين بالحي 15، واستحواذ زراعات عشوائية على مسطح أخضر عام أمام عمارات الحي الـ15 ورفع إشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية.

من جانبه وجه المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، بغلق وتشميع الوحدات والبدرومات المخالفة لشروط التعاقد والغرض من التخصيص بمختلف أنحاء المدينة، حيث قامت حملة مكبرة من الإدارات المختصة بالجهاز بالتنسيق مع شركة توزيع كهرباء البحيرة بتنفيذ قرارات غلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء لـ 8 بدرومات بالمناطق السكنية 10 و 12 لاستخدامها بأنشطة مخالفة.