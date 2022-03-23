وزير الإسكان: 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي في بورسعيد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تم وجارٍ تنفيذ 17 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، مشيرا إلى أنّ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، انتهت من تنفيذ مشروع محطة المياه السطحية جنوب بورسعيد «كاب»، بطاقة 26 ألف م3/يوم، بتكلفة 370 مليون جنيه، وكذا الانتهاء من مشروع خطوط المياه الناقلة للمياه المرشحة من محطة مياه الكاب لقرى جنوب بورسعيد، بتكلفة 180 مليون جنيه.

وأوضح وزير الإسكان، أنّه جارٍ في محافظة بورسعيد، تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الناقلة للمياه المرشحة من محطة الكاب لتغذية قرى «الفتح – العاشر من رمضان»، بتكلفة 68 مليون جنيه، ومشروع محطة تحلية مياه غرب بورسعيد والخطوط الناقلة للمياه المحلاة، بطاقة 20 ألف م3/يوم، بتكلفة 547 مليون جنيه.

إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف ببورسعيد

وأشار الوزير، إلى الانتهاء من تنفيذ 8 مشروعات للصرف الصحي بمحافظة بورسعيد، وهي: مشروع محطة معالجة صرف صحي C9 (ثنائي - ثلاثي)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، بتكلفة 600 مليون جنيه، ومشروع إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي ببورسعيد، بطاقة 190 ألف م3/يوم، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي النورس، بتكلفة 90 مليون جنيه، ومشروع محطة رفع الحرفيين وتوسعات الجامعة وخط الطرد 3 كم قطر 600 مم، بتكلفة 18 مليون جنيه.

ولفت إلى انتهاء مشروع استكمال شبكات بورفؤاد، بتكلفة 6 ملايين جنيه، ومشروع تطوير محطة رفع 10S وخط طرد وشبكة انحدار لمنطقة القابوطي، بتكلفة 42 مليون جنيه، ومشروع استكمال الحل الدائم لمشروع الإسكان الاجتماعي جنوب بورسعيد، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الزهور، بتكلفة 70 مليون جنيه.

مشروعات الصرف الصحي في بورسعيد

وأضاف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أنّه جارٍ بمحافظة بورسعيد تنفيذ 5 مشروعات للصرف الصحي، وهي: مشروع صرف صحي الضواحي، بتكلفة 150 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي إسكان اجتماعي بورفؤاد، بتكلفة 57 مليون جنيه، ومشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي بورفؤاد، بتكلفة 400 مليون جنيه، ومشروع صرف صحي الشادوف، بتكلفة 60 مليون جنيه، ومشروع صرف صحى الديبة، بتكلفة 60 مليون جنيه.