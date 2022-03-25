وزير الإسكان يوجه بحل جميع مشاكل المستثمرين خلال أيام محددة

عقد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا، مساء أمس الخميس، مع قيادات الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وأجهزة المدن الجديدة، وذلك في ظل الظروف الراهنة على الساحة الدولية، وكذا متابعة خطط الهيئة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتذليل جميع العقبات والمعوقات التي قد تواجه دفع عجلة التنمية بمختلف المدن الجديدة.

حل مشكلات المستثمرين

وجه «الجزار»، في بيان له، اليوم الجمعة، قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعمل على حل جميع مشكلات المستثمرين خلال أيام محددة، ووضع جميع التسهيلات والتيسيرات التي من شأنها جذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بمختلف المشروعات التنموية بالمدن الجديدة.

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وأكد أنه سيتم عقد اجتماع دوري كل أسبوع برئاسته، لمتابعة سير العمل بالهيئة، وحل جميع مشكلات المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة لجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، ما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أهم الكيانات القوية التي تعتمد عليها الدولة في التنمية والتوسع العمراني، وإنشاء المدن الجديدة، والمساهمة في تمويل المشروعات القومية.