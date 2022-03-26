القليوبية تطفئ الأنوار بالمصالح الحكومية اليوم بمناسبة «ساعة الأرض»

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مشاركة محافظة القليوبية في الحدث البيئي العالمي السنوي «ساعة الأرض»، الذى يشارك فيه أيضاً عدد كبير من الدول حول العالم، حيث سيتم إطفاء الأنوار والإضاءة بالمصالح الحكومية لمدة ساعة اليوم بداية من الساعة 8:30 مساءً حتى 9:30 مساءً.

التوعية بترشيد استهلاك الطاقة

وأضاف محافظ القليوبية، أن المبادرة تستهدف نشر التوعية في مجال ترشيد استهلاك الطاقة لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، هذا إلى جانب تقليل الانبعاثات لحماية البيئة، مشيرا الى أن ذلك يأتي في إطار جهود المحافظة، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة للحد من الآثار السلبية للاستخدامات الخاطئة للكهرباء على المناخ.

رسالة قوية للأجيال القادمة

وأكد محافظ القليوبية أن «ساعة الأرض» تقدم رسالة قوية بضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، داعيًا المؤسسات المصرفية والسياحية والفنادق والجهات المختلفة للمشاركة في هذا الحدث.

ودعا محافظ القليوبية المواطنين للمشاركة في الفعاليات بتخفيض الاستهلاك بمنازلهم، مؤكدًا أن المشاركة تهدف إلى توفير الطاقة واقتصاد النفقات وتقليل انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري، لافتا إلى تدريب المواطنين على المشاركة فى مسئولية التصدى للمشاكل ومشاركة شعوب العالم فى تقليل الأسباب المؤدية لمشكلة التغير المناخى.

يذكر أن الدعوة لهذه الحملة كانت مدينة سيدنى بأستراليا بدات المبادرة عام 2007، وشارك بها أكثر من مليوني مؤسسة ومنزل بإطفاء الأنوار لمدة ساعة تحت شعار «ساعة الأرض»، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا، ما دعا معظم دول العالم إلى المشاركة بها في الأعوام التالية.