محافظ القليوبية يفتتح معرض «أهلا رمضان» في كفر شكر

واصل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، افتتاح معارض «أهلا رمضان» بمدينة كفر، وذلك في إطار جهود المحافظة في محاربة غلاء الأسعار من خلال التوسع في فتح منافذ ومعارض بيع السلع المدعمة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى تفعيل إدارات المتابعة والتفتيش بالمحافظة وأجهزتها وإدارات التموين للمرور على منافذ بيع السلع الغذائية والسلاسل التجارية، للتأكيد على التزام التجار بالبيع بالأسعار المقررة، ومنع احتكار السلع والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.

وتابع محافظ القليوبية مبادرة الشباب لمحاربة الغلاء بمركز شباب المنشأة الكبرى بكفر شكر، والتي تهدف إلى دعم المواطنين ومحاربة ظاهرة غلاء الأسعار، وذلك استعدادًا لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتأتي هذه المعارض ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم.

وشارك المحافظ في افتتاح المعارض كل من الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مدينة كفر شكر، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ونجلاء الفرماوي، مدير مكتب المبادرات الشبابية.

معروضات بجودة عالية

وقال «الهجان» إن تلك المعارض توفر السلع الغذائية اللازمة للمواطنين بجودة عالية وأسعار مدعمة طوال مدة الشهر الكريم، وذلك بمشاركة كبرى شركات ومصانع الأغذية بالمحافظة، مشيدًا بتنوع المنتجات المعروضة بين البلح، الياميش، زيت الطعام، الأرز، المكرونة، الصلصة، الحبوب، التوابل، البقوليات، اللحوم، الدواجن، الأسماك، الخضراوات والفواكه، وغيرها من المنتجات التي تغطي احتياجات الأسرة الغذائية على مدار الشهر الفضيل.

وخلال تفقده لأركان المعرض أجرى «الهجان» حوارًا مع المواطنين المتوجودين بالمعرض للتأكد من مدى رضائهم عن السلع المعروضة وأسعارها ومدى أهمية مثل هذه المعارض في تلبية احتياجات الأسرة المصرية على مدار الشهر الفضيل، وخاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهدها البلاد .

وأبدى المواطنون رضاهم عن وجود منفذ مدعم بأسعار أقل من السوق، مطالبين باستمرار مثل هذه المعارض والمراقبة المستمرة عليها لمواجهة جشع التجار.

افتتاح 6 معارض «أهلًا رمضان»

وأكد المحافظ أنه جرى افتتاح 6 معارض «أهلًا رمضان» حتى الآن، وافتتاح 3 معارض بالتنسيق بين مكتب المبادرات الشبابية بالمحافظة، ومديرية الشباب والرياضة بمدن طوخ وبنها وكفر شكر، مضيفًا أنه جار التنسيق لافتتاح معارض في باقي المحافظة لتغطية جميع مدنها، في إطار خطة المحافظة لدعم المواطنين وتوفير السلع الغذائية في منافذ قريبة من محل سكنهم بأسعار مخفضة، موجهًا بحسن استقبال المواطنين والتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم ومطالبهم من السلع.

وعقب عودته من مدينة كفر شكر تابع الهجان بدء المرحلة الثانية لتطوير شارع فريد ندا، إذ سيجري توسعة شارع الصوامع بأتريب ومطلع كوبري المصنع الحربي حتى الطريق الزراعي، بالإضافة إلى تجميل وزراعة الجزيرة الوسطى بشكل يبرز المظهر الحضاري والجمالي لمدينة بنها.