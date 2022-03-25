محافظ القليوبية: عقوبات رادعة للمتعدين على الشوارع بالقمامة أو الإشغالات

أجرى عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية بمدينة شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة بالشوارع وخلوها من الإشغالات والمخالفات، كما تفقد المشروعات الجاري تنفيذها لدفع الأعمال وتذليل العقبات والمشكلات ومتابعة أعمال إزالة المباني المتعارضة مع توسعات الطريق الدائري.

رفع تراكمات القمامة أسفل كوبري السواح

وبدأ محافظ القليوبية الجولة بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تفقد عددا من شوارع الحي لمتابعة أعمال النظافة والتي شملت شارع ترعة الإسماعيلية في نطاق مستشفى الناس، كما وجه برفع تراكمات القمامة الموجودة أسفل كوبري السواح، مشددا أنه سيتم اتخاذ إجراءات وعقوبات صارمة للمتقاعسين في حالة وجود قمامة بتلك المنطقة مرة أخرى، مؤكدا على ضرورة التواجد الميداني وضبط أي سيارة تلقي الرتش بالشوارع، مطالبا بتكثيف الجهود خصوصا في أيام العطلات لرفع القمامة والرتش من الطرق الرئيسية.

المشروعات القومية بشبرا

كما تفقد أيضا عددا من شوارع حي شرق شبرا الخيمة، شملت منطقة مسطرد وشارع شركات البترول وعزبة أفندينا للاطمئنان على أعمال النظافة، حيث وجه برفع مستوى النظافة بالحي ومنع أي إشغالات بالطرق والتعامل بكل حزم في هذا الملف، واتخاذ أقصى عقوبة نحو أي مواطن يتعدى على الشارع العام سواء بإلقاء القمامة أو بالإشغال أو أي من المظاهر العشوائية، مشيرا أن مدينة شبرا الخيمة يتم بها عددا من المشروعات القومية التي يجب أن تتابع وأن يتم الحفاظ عليها، ومن بين تلك المشروعات مشروع توسعة الطريق الدائري ومشروع تطوير وإنشاء كورنيش بترعة الإسماعيلية.

كما تفقد أعمال إنشاء محور الخصوص الجديد، بدءا من محور طريق الشركات بمسطرد وحتى الطريق الدائري، إذ ناقش «الهجان» المسئولين عن الموقع للوقوف على نسب التنفيذ ودفع الأعمال وتذليل العقبات، كما وجه نائب رئيس مدينة الخصوص بالعمل على رفع تراكمات القمامة بمحور الخصوص، ومنع إلقاء القمامة مرة أخرى وإلغاء نقاط تجميع القمامة به ونقلها للمقلب الوسيط مباشرة للحفاظ على المظهر الحضاري للمحور الجديد بعد إنشائه.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد أعمال إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعات الطريق الدائري بمدن الخانكة والخصوص وقليوب وشبرا الخيمة لدفع الأعمال للوقوف على نسب التنفيذ والوقوف على المعدات والمستلزمات الإنشائية لضمان عدم تأثيرها على الحركة المرورية بنطاق المحافظة، حيث وجه بزيادة عدد المعدات وتكثيف العمالة للانتهاء من إزالة جميع المباني المتعارضة مع الطريق.