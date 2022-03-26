حكم نهائي بغلق مصنع ألبان بالبحيرة.. «صالة الإنتاج أمام الحمام»

أصدرت المحكمة الإدارية العليا شهادة في مارس 2022 بعدم الطعن على الحكم الرادع الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بحيرة برئاسة القاضي الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بتأييد قرار الجهة الإدارية فيما تضمنه من غلق مصنع ألبان لإنتاج الجبن بالطريق الإداري وبالقوة الجبرية المملوك للمدعى (ھ.ع.ا) بناحية بمركز المحمودية بمحافظة البحيرة بسبب انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط حول تصنيع منتجاته وصالة الإنتاج مُطلة على دورة المياه غير النظيفة والشبابيك بلا سلك وألزمته المصروفات، وأصبح حكمها نهائياً وباتاً.

حيثيات الحكم

قالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة إنه يجب الحفاظ على النظام العام والصحة العامة والسكينة العامة في جميع المحال التجارية والصناعية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة وتلك التي تقوم على تصنيع المواد الغذائية لاستهلاك المواطنين، أياً كانت مادة بنائها وأياً كان مكان وجودها أو مزاولتها لنشاطها وبغض النظر عن شخص المرخص له بمزاولة ذلك النشاط، باعتبار أن الحق في الصحة لا يعني أن يكون الإنسان موفور الصحة فى رفاهية، بل يعني وقايته من الأمراض خاصة الناجمة عن الكائنات الضارة الملتفة حول تصنيع منتجات الألبان والجبن .

بداية القصة

وأشارت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي (ھ.ع.ا) حاصل على ترخيص من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية، بنشاط مصنع منتجات ألبان ومنها الجبنة، وقامت لجنة من مكتب مراقبة الأغذية المطور بالإدارة الصحية بالمحمودية بالمرور لمراقبة الأغذية بها، وأثناء المرور على المصنع تلاحظ للجنة وجود مكان مجاور للمصنع يتم فيه تصنيع منتجات الألبان، وأن هذا المكان المجاور غير مثبت بالرخصة الخاصة بالمصنع، كما لاحظت اللجنة انتشار العناكب المتكاثرة بالأسقف والحوائط حول منتجاته، وأن دورة المياه تفتح على صالة الإنتاج مباشرة، وعدم نظافة دورة المياه الخاصة بالمصنع، وعدم وجود سلك على الشبابيك، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمصنع وبلا سجل للعاملين، ووجود شقوق وكسور بالأرضيات والحوائط، وأتربة متناثرة، ومن ثم فإن المصنع بحالته المذكورة يمثل خطراً داهماً على الصحة العامة للمواطنين الذين يستهلكون السلع الغذائية التي ينتجها هذا المصنع، ويكون قرار الجهة الإدارية المطعون فيه بغلق المصنع بالطريق الإداري مطابقاً لحكم القانون.

واختتمت المحكمة أن الدراسات الطبية الحديثة انتهت إلى أن العناكب وإن كانت لا تنتمي إلى عالم الحشرات إلا أنها من فصيلة العنكبيات التي تمثل خطراً على الإنسان لأن منها من هو شديد السمية، لذا فوجودها بكثرة حول منتجات الألبان أثناء مرحلة تصنيع الجبن يمثل خطورة على الصحة العامة للمواطنين مما يقتضى أخذها بالشدة الرادعة فصحة المواطن ليست محلا للمتاجرة وبئس الثمن وإن كان غالياً.