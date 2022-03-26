موعد ومكان جنازة رجائي عطية نقيب المحامين.. تشييع الجثمان عصر اليوم

قال أبو بكر الضو الأمين العام المساعد لمجلس نقابة المحامين إنَّه تمّ تحديد موعد ومكان جنازة رجائي عطية نقيب المحامين، وسيشيع الجثمان بعد صلاة عصر اليوم من مسجد عمر مكرم بالتحرير.

موعد ومكان جنازة رجائي عطية

وأضاف «الضو» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ موعد ومكان جنازة رجائي عطية تمّ تحديده بالاتفاق مع الأسرة، إذ يجرى الآن إنهاء إجراءات الدفن وأعمال الغسل والتكفين، على أن يتمّ أداء صلاة الجنازة عليه اليوم بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، وسينقل الجثمان إلى مقر النقابة العامة ليتمّ تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة في أكتوبر.

وفاة رجائي عطية

وتوفي نقيب المحامين اليوم أثناء مرفعته في جلسة محاكمة 9 محامين بمحكمة إمبابة بالجيزة، بعد أن تعرّض لحالة إغماء وتمّ نقله إلى المستشفى وتوفي في الحال بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأُصيب المحامون بحالة من الحزن والصدمة بعد خبر وفاة رجائي عطية نقيب المحامين، في أثناء مرافعته عن زملائه في المحكمة بإمبابة اليوم.

وكان رجائي عطية نقيب المحامين قد نشر عبر صفحته الرسمية قبل رحيله بدقائق معدودة منشورًا قال فيه: «اصطباحة الأحباب، بسم الله نستقبل هذا الصباح الندي، نفتح القلوب مع العيون، ونتطهر من الأدران، ونتسامى بأرواحنا إلى آفاق الهدى والإيمان، نناجى الحي القيوم، ونلوذ إلى رحابه بضراعتنا وآمالنا».

واتشحت نقابة المحامين بالسواد لوفاة النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، وأعلنت النقابة أنه ستقام صلاة الجنازة على الفقيد الأستاذ رجائي عطية نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، بعد صلاة العصر من مسجد عمر مكرم، ويتوجه بعدها جثمان الفقيد إلى مقر النقابة العامة برمسيس، على أن يشيع إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بأكتوبر.

واختتم النقابة في بيان لها منذ قليل: "لا أراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم. نسالكم الفاتحة والدعاء. إنا لله وإنا إليه راجعون"