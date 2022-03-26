عاجل .. وفاة نقيب المحامين رجائي عطية أثناء مرافعته في المحكمة

توفي منذ قليل المحامي رجائي عطية نقيب المحامين عن عمر يناهز 83 عامًا، في أثناء مرافعته في إحدى قضايا محكمة جنوب الجيزة والمتهم فيها عدد من المحامين، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء المرافعة في القضية المنظورة أمام المحكمة.

رجائي عطية يلحق بابنته «هالة» بعد شهرين من وفاتها

ولحق رجائي عطية بابنته الكبرى المهندسة «هالة» التي توفيت يوم 2 يناير الماضي، إذ نعاها الراحل عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك» قائلا: «البقاء لله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله كبرى أولادي المهندسة هالة رجائي عطية»، وشيع جثمانها إلى مثواه الأخير وسط حضور عدد كبير من أعضاء مجلس نقابة المحامين وأسرة الفقيدة وسط حالة من الحزن التي سيطرت على والدها رجائي عطية وقتها.