تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية: مرافعة حتى النهاية

كشف أبو بكر الضو عضو مجلس نقابة المحامين تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة رجائي عطية نقيب المحامين، الذي وافته المنية اليوم وهو يترافع أمام محكمة جنوب الجيزة، عن عمر يناهز 83 عامًا.

وفاة نقيب المحامين

وقال عضو مجلس نقابة المحامين في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ رجائي عطية كان حاضرًا في مرافعة قضية خاصة بإهانة القضاة في محكمة جنوب الجيزة، وكان ينوي أن يتخذ صف الدفاع عن القضاة، وفي أثناء حضوره للمرافعة شعر بالتعب المفاجئ والذي نتج عنه وفاته دون سابق إنذار.

وأكّد «الضو» أنَّ نقيب المحامين لم يكن يشكو من أي تعب سابقًا، إذ كانت صحته في حالة جيدة، موضحًا: «كنا معا أول أمس داخل محكمة النقض بدار القضاء العام، إذ كان هناك نقضين حضرهما وكنت حاضرا معه وكانت صحته جيدة، ولم يعاني من أي مشاكل صحية».

من ناحيته، أكّد عمر هريدي عضو مجلس نقابة المحامين لـ«الوطن»، أنَّ رجائي عطية نقيب المحامين توفي خلال جلسة محاكمة 9 محامين داخل محكمة إمبابة بالجيزة، مضيفًا أنَّه كان حريصًا على مساندة زملائه إذ حضر للمرافعة بنفسه، إلا أنَّه أثناء الجلسة حدث له حالة «إغماء» وجرى نقله على الفور لمستشفى «الصفوة» في محاولة لإسعافه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفي في الحال.

آخر قرار لرجائي عطية

وكان آخر قرار للراحل رجائي عطية نشرته الصفحة الرسمية لنقابة المحامين يتعلق بصدور قرار تكميلي بشأن التصديق على العقود بالنقابات الفرعية.