بعد وفاة رجائي عطية.. المحكمة تصدر قرارها في قضية المحامين الـ9 (صور)

قررت محكمة جنوب الجيزة، حجز محاكمة 9 محامين متهمين بإهانة السلطة القضائية، للحكم بجلسة غد الأحد، وهي القضية التي شهدت جلستها اليوم وفاة المحامي رجائي عطية، نقيب المحامين، عقب وجوده بالمحكمة للدفاع عن زملائه والتضامن معهم.

تفاصيل القضية

وتعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 12744 لسنة 2017 جنايات قسم إمبابة، والمقيدة برقم 6008 لسنة 2017 كلي شمال الجيزة، إذ نشبت مشادة كلامية بين 9 من المحامين وأحد أعضاء هيئة المحكمة، خلال نظر إحدى الجلسات أمام محكمة جنح إمبابة، فتمت إقامة الدعوى القضائية حيال المحامين واتهامهم بإهانة السلطة القضائية، ونظرت القضية في عدة جلسات، وكان من المقرر أن تستمع المحكمة للمرافعات بجلسة اليوم.

وذكر أمر إحالة المتهمين أنهم في غضون أيام 28 و29 و30 أبريل عام 2015 بدائرة قسم إمبابة، استعملوا القوة ضد موظفين عموميين «قضاة دائرة محكمة جنح مستأنف مركز إمبابة وأوسيم وأمين سرها وحاجب الدائرة وأفراد الشرطة المعينين لتأمينها»؛ بأن اصطفوا بقاعة المحكمة، وأمام غرفة المداولة ومنعوا المتقاضين من التواجد ورددوا عبارات مسيئة للقضاء وهيئة المحكمة بقصد منع الدائرة من الانعقاد، وبلغوا مقصدهم بقيام الدائرة بالفصل في القضايا المنظورة أمامها بجلستي 29 و30 أبريل 2015 على النحو المبين بالتحقيقات.

وفاة نقيب المحامين بالجلسة

وشهدت الجلسة وفاة المحامي رجائي عطية نقيب المحامين، عن عمر يناهز 83 عامًا، في أثناء مرافعته في القضية أمام محكمة جنوب الجيزة، وذلك إثر تعرضه لأزمة صحية أثناء المرافعة في القضية المنظورة أمام المحكمة، ونقله للمستشفى حيث وافته المنية.