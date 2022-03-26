من هو رجائي عطية؟.. لفظ أنفاسه الأخيرة في قاعة المحكمة

من هو رجائي عطية؟ السؤال الأكثر بحثًا في الوقت الحالي، بعد إعلان وفاة عطية، منذ قليل، بعدما سقط في أثناء جلسة محاكمة 9 محامين، داخل محكمة إمبابة في الجيزة، بعدما حرص على مساندة زملائه وحضر للمرافعة بنفسه، إلا أنه أثناء الجلسة نتيجة تعرضه لحالة إغماء، ونُقل على الفور إلى مستشفى الصفا وتمت محاولة إسعافه، حسبما أكد عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين.

من هو رجائي عطية؟

وتوفي رجائي عطية نقيب المحامين اليوم، وحسب البوابة الخاصة بالنقيب، وتقدم «الوطن» معلومات عن النقيب الراحل؛ لتعرف من هو رجائي عطية؟ إن اسمه الكامل هو محمد رجائي عطية، من مواليد شبين الكوم عام 1938، حصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1959، وبدأ المحاماة في العام ذاته وتم قيده بالنقض في عام 1978.

محطات في حياة رجائي عطية

ولنقيب المحامين رجائي عطية، الذي توفي اليوم في أثناء الجلسة، محطات عدة، إذ حصل على دبلوم العلوم العسكرية من الكلية الحربية عام 1961، وعمل بالمحاماة (1959/ 1961) ثم بالقضاء العسكري في وظائفة المختلفة وبالمحاكم العسكرية من ( 1961/ 1976)، وعمل بالمحاماه مرة أخرى من 1976 وحتى وفاته اليوم.

اهتمامات رجائي عطية نقيب المحامين

من هو رجائي عطية؟ قد لا يعرف الكثيرون أنّ نقيب المحامين له اهتمامات أدبية وثقافية، حيث كتب برامج للإذاعة منذ أوائل الستينيات: «من هدي القرآن – من التراث العربي – في مثل هذا اليوم – الموسوعة الإسلامية – أضواء على الفكر العربي – معركة المصير».

كما كتب عدداً من السيناريوهات للأعمال الدرامية التي قدمت في التلفزيون مثل قصة رجل المال للأستاذ توفيق الحكيم وقصة إمرأة مسكينة للأستاذ يحيى حقي.

أعمال رجائي عطية الفنية

وللراحل رجائي عطية كتابات للإذاعات المصرية والعربية، ومنها: «الدين والحياة – الموسوعة الإسلامية - أضواء على الفكر العربي - بسم الله - يارب - من هدي القرآن - ذلك الكتاب لا ريب فيه - على طريق الإيمان- سيوف الله- العهد العمري – باسمك اللهم - حطين - تراجم وسير إسلامية - قرأت لك - المجلة الثقافية - من هدي النبوة - في مدرسة الرسول - من التراث - معركة المصير - مواقف إسلامية - نساء خالدات».

مناصب رجائي عطية نقيب المحامين

للراحل العديد من المناصب التي تقلدها طوال حياته الذي دامت لعمر ناهز 84 عاما، والتي جاءت كالتالي:

عضو مجلس الشورى.

عضو مجمع البحوث الإسلامية.

عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

عضو إتحاد الكتاب.

خبير بالمجالس القومية المتخصصة.

عضو المجلس المصري للشئون الخارجية.