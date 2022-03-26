عاجل.. القوات الروسية تدخل مدينة سلافيوتيتش القريبة من «تشيرنوبل»

أعلنت السلطات الأوكرانية، منذ قليل، أن القوات الروسية تمكنت من الدخول إلى مدينة سلافيوتيتش القريبة من محطة تشيرنوبل، وذلك وفقا لما نشرته قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

زيلينسكي يتهم موسكو بالتفاخر بأسلحة الدمار الشامل

واتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، روسيا بالتفاخر بأسلحة الدمار الشامل التي أكد أنها تستخدمها في بلاده، مشيرًا إلى أنّها لم تلتزم بتلك الضمانات الأمنية، التي تعهدت بها من أجل التوصل إلى حلول جادة لإنهاء تلك المفاوضات، وفقا لما نشرته «العربية».

وأكد زيلينسكي، أن القوات الروسية ترفض دخول المساعدات إلى المدنيين بمدينة «ماريوبول»، محذرا من الأزمة الإمدادات الغذائية التي لن يفلت منها أحد بسبب العملية العسكرية الروسية.