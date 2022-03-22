عاجل .. أوكرانيا تشترط خارطة طريق للتفاوض قبل اجتماع زيلينسكي وبوتين

أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، أنّ الاجتماع بين الرئيسين زيلينسكي وفلاديمير بوتين، سيكون ممكنا عند جاهزية مسودة خارطة طريق التفاوض، بحسب ما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل عنه قبل قليل.

قرار إنهاء الحرب

وقال مستشار الرئيس الأوكراني، إنّه لا يمكن التوصل لقرار جوهري قبل الاجتماع الذي من شأنه إنهاء حالة الحرب التي تشهدها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، أنّ القوات الروسية تسيطر جزئيا على ضواحي مدن «بوتشا وهوستوميل وإيربين» شمال غرب كييف، وفقا لما ذكرته «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل عنه قبل قليل.