نوبل للسلام ترفض مطالب أوروبية بالتمديد من أجل زيلينسكي.. خدعه الغرب

يسعى الغرب لإثبات تضامنهم مع أوكرانيا وشعبها، وذلك بمحاولات ضمنية لفرض العقوبات على روسيا أو التلويح بعقوبات ضد الدول المؤيدة لها، دون محاولات حقيقية منها لإنقاذ هذا الشعب الذي أقحمته أمريكا وأوروبا في حروبهم مع موسكو، إلا أن محاولة منح الرئيس الأوكراني لجائزة نوبل للسلام كانت آخر تلك الإثباتات الهشة التي تخلو من أي محاولات لوضع حلول جذرية.

هل ضحك الغرب على زيلينسكي ؟

وبحسب ما نشرته وكالة «روسيا اليوم»، طالب 36 سياسياً أوروبيا، بترشيح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لجائزة نوبل للسلام، مشددين على ضرورة تمديد الموعد النهائي للترشيح حتى 31 مارس الجاري.

إلا أن مدير معهد نوبل النرويجي أولاف نيولستاد، أعلن اليوم، عن رفضه تمديد موعد قبول المترشحين الجدد، مشيرا إلى اللجنة لم تتلقَ أي طلب من هؤلاء السياسيون ولا من البرلمان الأوروبي بشأن ترشح زيلينسكي حتى تلك اللحظة، بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت اللجنة النرويجية، أنه لا يمكن تمديد الموعد النهائي للجنة المحدد وفقا للقوانين في 31 يناير الماضي، مشيرا إلى أنهم على الرغم من ذلك يسعدون بتقديم المرشحين الجدد قبل الاجتماع الرسمي الأول للجنة.

وأضافت اللجنة ، أن ذلك الاجتماع الرسمي الأول قد تم بالفعل في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وهو ما يؤكد استحالة التمديد مجددا لأي ظرف أيا كان، وهو الأمر الذي يراه العديد من الخبراء بأنه بمثابة محاولة أوروبية لتهدئة غضب أوكرانيا التي باتت ترى أن الغرب تخلى عنها وتركها تقاوم وحدها في حرب لن تتمكن من الخروج منها آمنة، وفقا للوكالة الروسية.

نوبل للسلام تغسل يديها من شائعات التحيز

وترى وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن الوكالة كان يجب عليها رفض ذلك الطلب في وقت سابق، حتى تغسل يديها من أي شائعات قد تهدد مصداقيتها، مشيرة إلى تصريحات سابقة لكبير أطباء الصحة الروس والذي أكد أن زيلينسكي مدمن مخدرات.

وكان كبير الأطباء الروس غينادي أونيشينكو، قد أكد في وقت سابق، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يتعاطى للمخدرات، مشيرا إلى أنه لديه أعراض إدمان قوية، وأنها واضحة للجميع خاصة الأطباء الذين يمكنهم ملاحظة الأعراض الواضحة لدى الرئيس الأوكراني.