جويل مردينيان: أعشق «صوابع رجلين» ابني بالتبني.. وأعيش أمومتي مع 3 أبناء

قالت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، إنّ قرار «التبني» كان حُلما يراودها باستمرار، وتحقق بالفعل بعد زواجها الأخير، موضحة أنّها كانت ترغب في التبني، بعد إنجاب ابنها الأكبر من زوجها الأول، والذي يدرس حاليا في إحدى الجامعات الإنجليزية بالخارج.

تبني طفل حلم «جويل»

وأضافت مردينيان لـ«الوطن»، أنّها اتفقت مع خطيبها قبل إتمام الزواج، على تبني طفل، وبالفعل رحب بذلك: «حكيت مع زوجي قبل الزواج، وقولتله يا ريت نتبنى، وكان نفسنا في بنت، لكن ربنا بعتلي صبي، ابني هدية من الله بعشق صوابع رجله، وكل شي فيه بحبه».

3 أبناء و«تربية مختلفة»

وتحدّثت جويل مردينيان، عن برنامج «جويل بلا فلتر» الذي تقدّمه على إحدى المنصات الإلكترونية، وهو من نوعية برامج «تلفزيون الواقع»، قائلة إنّها وافقت على خوض التجربة كي تنقل حياتها للعالم، ويعيشوا معها التفاصيل كاملة، وذلك قبل موافقة زوجها وأولادها.

وتابعت الإعلامية اللبنانية: «ما طلبت منهم يمثلوا، لكن يعيشوا حياتنا العادية بكل ما فيها من أمور حلوة ومزعجة، الاختلاف فقط في حياتنا هو الكاميرات، لكن لم نشعر بها إطلاقًا، ما في شي نخبيه، أو نقول لزوجي والأولاد، اعملوا ده ومتعملوش ده، بالعكس كنا طبيعيين».

وأوضحت مردينيان، أنّها تعشق المطبخ وإعداد الطعام بنفسها: «طبعًا بدخل المطبخ، وبعمل أكلات طيبة كتير جدًا، أنا أم لثلاثة من الأبناء أكبرهم 20 عامًا، وبنت 11 عامًا، أما الصغير فهو قطعة من قلبي 3 أعوام، وأمارس مهامي وأمومتي الكاملة، خصوصًا أنّ كل ابن منهم يختلف عن الآخر بكل تفاصيله».