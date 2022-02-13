آخرهن منة فضالي.. قصص النجمات مع تبني الأطفال: بعضها مأساوي

«طول عمري نفسي أكون أم»، هي أمنية تتمناها أي امرأة أو فتاة في العالم بعد تحقيق حلم الزواج، ويعد التبني نوعا تحقيق لحنين الأمومة، ورغم الشهرة والنجومية قرر عدد من الفنانات تبني الأطفال.

منة فضالي

قصة مأساوية كشفتها الفنانة منة فضالي، عن قرار اعتزامها تبني طفل رضيع، بعد 5 أيام من ولادته بالفيوم؛ إذ رفضت والدته رعايته، وطالبت المحيطين بها «برميه» في الشارع، إلا أنه توفي في أثناء أخذها إجراءات التبني.

وأضافت منة فضالي، خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «بكتب البوست ده لأني فعلا موجوعة من قلبي وكنت فرحانة إني هاخد الولد بس ربنا مش رايد.. ربنا يرحمك برحمته وحسبي الله ونعم الوكيل في الست دي ربنا ينتقم منها أشد انتقام».

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي، أنها حاولت اللجوء للتبني في الفترات السابقة، قائلة: «تكفلت بولد صغير وكان مبيسمعش، وحاولت اتبناه لكنهم رفضوا عشان أنا مش متجوزة، حبيته عشان أول ما دخلت الملجأ جري عليا رغم إنه مش بيسمع، وحضني لكن للأسف رغم إني كفلته فقط لأن مينفعش اصطحبه للمنزل بسبب عدم زواجي وقتها، لكنه مات بعد فترة».

وأضافت الفنانة، خلال تصريحات تلفزيونية: «كانت فيه واحدة شغالة عندي وحامل، وقررت رعاية الطفل معها، وتعلق بي بشدة»، لافتة إلى أن أم الطفل شعرت بالغيرة من تعلق ابنها بها، وهربت بين عشية وضحاها، قائلة: «كنت متبنياه، ولكن في يوم صحيت لقيتها أخدته ومشيت؛ لأنها خافت من حبه ليا».

سماح أنور

وتحدثت الفنانة سماح أنور، خلال لقائها مع برنامج «it's Show Time» المذاع عبر فضائية «cbc»، عن قصة إخفاء زواجها من عاطف فوزي، وإنجابها لابنها الوحيد «أدهم»؛ إذ سبق وصرحت أنه ابنها بالتبني، وبعد أن بلغ الطفل عمر 7 سنوات، عادت واعترفت لوسائل الإعلام بأنها والدته الحقيقية، وأنها لم تعد قادرة على كتمان السر، وأن والد الطفل رحل، وهي حامل في شهرها الرابع.

ليلى علوي

أعلنت الفنانة ليلى علوي عام 2005، أن ابنها «خالد» لم تنجبه لكنه طفلا بالتبني، ابن إحدى قريباتها التي مرضت بعد إنجابه، وطلبت منها التكفل به بعد وفاتها، ووافقت على الفور، لافتة إلى أنه أصبح ابنها ولا يناديها إلا بـ«ماما».