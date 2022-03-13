جويل مردينيان: أنا جريئة ولا أخجل من طرح تفاصيل حياتي في برنامج واقعي

تصدرت الإعلامية اللبنانية جويل مردينيان، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع عرض برنامجها جويل بلا فلتر، على إحدى المنصات الإلكترونية، والتي تتناول من خلاله تفاصيل حياتها العائلية العادية مع زوجها وأبنائها، وكيف تتعامل باعتبارها زوجة وأم وسيدة أعمال في نفس الوقت.

وعن تقديم مثل هذه النوعية من البرامج الجريئة والمختلفة على المجتمع العربي، قالت في تصريحات لـ«الوطن»: مثل هذه البرامج موجودة منذ زمن في أمريكا وأوروبا، هم في الخارج حياتهم ليست منغلقة عليهم، بل يعملون على إظهار تفاصيلها وحكايات كفاحهم وأزماتهم وكيفية صعودهم.

مشاهير العالم ناس عادية «مش جايين من القمر»

واستطردت بقولها: في العالم العربي بالتأكيد لا توجد مثل هذه النوعية من البرامج، وهناك من يفكر بأن مشاهير العالم قادمون من القمر، وليس مجرد أناس عاديون بـ يعانوا ويتعبوا في حياتهم.

وتابعت جويل مردينيان قائلة: «أردت من خلال برنامج جويل بلا فلتر، أن أصبح أول شخصية تفعل ذلك، وأنا لدي الجرأة لأجعل العالم يرى كل شيء عن حياتي، لأنه برنامج واقعي عن حياة إنسان مشهور، أنا أم وسيدة أعمال، وعندي والدتي تساعدني بتربية ولادي واستمع دائمًا لنصائحها».

أطفالي ظهروا في «جويل بلا فلتر» دون تمثيل

واستكملت بقولها: في بيتي بدخل المطبخ، ولازم كل بنت تعرف تطبخ، وأم في نفس الوقت وعندي ثلاثة من الأبناء أكبرهم 20 عامًا، وفتاة 11 عامًا، والصغير 3 سنوات، وكل واحد له تربية خاصة مش بس يشوفوا صورة حلوة لكن يشوفوا حياة حقيقية للناس المشهورة.

وحول ما إذا كان هناك محاذير على أفراد أسرتها وضعتها قبل تصوير البرنامج الواقعي عن حياتهم، قالت: أطفال المشاهير ليس بالضروري يوافقوا على مثل هذه البرامج، أنا ركبت كاميرات وحياتنا سارت عادي، لم أطلب منهم شيء، الحياة كانت على طبيعتها دون تمثيل.