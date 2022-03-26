متحف المركبات الملكية ينظم ورش فنية للأطفال في يوم اليتيم

ينظم متحف المركبات الملكية، يوم الاثنين المقبل، الموافق 28 مارس 2022، احتفالية بمناسبة يوم اليتيم، الذي يوافق الأول من أبريل من كل عام، بالتعاون مع الإدارة العامة بالقاهرة التاريخية.

وقال أحمد الصباغ مدير عام المتحف، إن الاحتفالية هذا العام تتزامن مع بداية شهر رمضان المعظم، وهي تتضمن ندوة تلقيها الدكتورة داليا الجوهري مدير عام الإدارة العامة للقاهرة التاريخية، بعنوان «موروثات وعادات رمضان أيام زمان»، وكذلك ورشة فنية للأطفال بعنوان «اعمل فانوسك»، لتعليمهم كيفية صنع فانوس رمضان بأنفسهم.

وأضاف أنه سيجري تنظيم جولات إرشادية للأطفال، بمرافقة أمناء المتحف، لشرح جميع مقتنياته وما يحتوي عليه من قطع أثرية متميزة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من المسابقات الفنية والترفيهية، وتقديم الهدايا.