اكسب 37 ألف جنيه من تعبئة البلح مع زيادة الطلب عليه قبل شهر رمضان

تمثل أشجار النخيل في مصر ثروة حقيقية، إذ تنتج الدولة العديد من أصناف البلح الطرية والتمور نصف الجافة والجافة، وهي بلا شك ثروة قومية يجب المحافظة عليها والاستفادة منها كاملة، لذلك كان من الضروري أن ننظر لمحصول التمور نظرة خاصة، والعمل على إطالة مدة حفظه وتوافره طول العام في شكل منتجات مختلفة تتوفر بها شروط الجودة، بدلًا من أن يقتصر الاستهلاك أثناء موسم الحصاد فقط.

ويزداد الطلب على التمور في شهر رمضان المبارك، إذ يدخل في صناعة العديد من المنتجات كما أنه يعتبر من أساسيات الإفطار في الشهر الكريم، ويزداد استهلاكه، لذلك يجب حفظه للاستفادة منه في أي وقت في العام وليس فقط خلال موسم حصاده.

وقالت دراسة جدوى حديثة نشرها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة التجارة والصناعة، إن مشروع تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف يعد من المشروعات المهمة خلال الفترة الحالية، خاصة وأن هناك زيادة في الطلب على هذه المنتجات في شهر رمضان.

بأرباح 37 ألف في السنة.. افتتح مشروعًا لتعبئة البلح قبل شهر رمضان

وأضافت دراسة جدوى المشروع أن أرباح مشروع تجهيز وتعبئة التمر والبلح الجاف تقدر بأكثر من 37 ألف في العام الواحد، من خلال استثمارات كلية تقدر بنحو 55 ألف جنيه.

الدراسة الصادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقول إن تلك المشروعات تحقق مبيعات مرتفعة، ومنتجاتها لا غنى عنها، خاصة في ظل الوقت الحالي، كما تعتبر من المشاريع الصغيرة في مجال المنتجات الغذائية من المشروعات الهامة، والتي تساعد على حفظ منتجات التمور.

ولا يحتاج المشروع إلا إلى ميزان بمؤشر – ماكينة غلق أكياس النايلون – مجموعة غرابيل – منضدة للفرز والتعبئة، وبلح جاف وبلح طرى، حيث يهدف المشروع إلى الاستفادة من أصناف التمور الجافة التى تنتج في جميع المحافظات والتى يتزايد عليها الطلب في شهر رمضان بالإضافة إلى الاستفادة من أصناف البلح الطرية بعد تمام نضجها و إيجاد منافذ جيدة لتسويق التمور الجافة والبلح الطرى بجودة عالية يقبل عليها المستهلك وتقديمها في صور متعددة كما انه يتيح فرص العمل للشباب.