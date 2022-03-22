تعرف على مواعيد زيارة المتاحف والمواقع الأثرية خلال رمضان: تبدأ من 9 صباحاً 

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، أقر المجلس الأعلى للآثار، مواعيد جديدة للزيارة بجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة للمجلس في كافة محافظات الجمهورية خلال الشهر الكريم.

مواعيد الزيارة بالمتاحف و المواقع الأثرية

و أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن مواعيد الزيارة بالمتاحف و المواقع الأثرية ستبدأ من الساعة 9 صباحاً و حتى 4 عصراً فيما عدا متحفي الغردقة وشرم الشيخ بحيث تظل مواعيد الزيارة كما هي على مدي فترتين لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة 10 صباحاً و حتى 1 ظهراً، والفترة المسائية من الساعة 8 مساءًا وحتى 11مساءًا.

مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة

وأضاف إن مواعيد الزيارة بمنطقتي الهرم وسقارة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة ستبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتى 4 عصراً، كما سوف تستمر مواعيد الزيارة في المناطق الأثرية بالأقصر وأسوان كما هو الحال بها بنفس المواعيد الجارية.

وحدد مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، في جلستة المنعقدة مساء أمس، مواعيد الزيارة لتكون من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً.