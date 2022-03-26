وفاة أقدم عمدة في دمياط.. 42 سنة على «كرسي العمدية»

غيب الموت أقدم عمدة في محافظة دمياط، وأحد أقدم العمد على مستوى الجمهورية، وهو «محمد إبراهيم زغلول»، الذي شغل منصب العمدية في قرية «اولاد حمام» التابعة لمركز دمياط ، لنحو 42 عاماً، خلفاً لوالده في عام 1980، حتى وفاته عن عمر يناهز 75 عاماً.

عمدة قرية «أولاد حمام» منذ 1980

ويُعد محمد إبراهيم زغلول، عمدة قرية «أولاد حمام»، أقدم عمدة فى محافظة دمياط، ويشغل عضوية لجنة اختيار العمد والمشايخ في محافظة دمياط منذ عام 1980، بالإضافة إلى عضوية مجلس محلي محافظة دمياط لدورتين، وتم تكريمه عدة مرات من قبل وزير الداخلية.

عضو في القضاء العرفي بمحافظات مصر

وشارك «زغلول» في العديد من الجلسات العرفية لحل النزاعات والخلافات بمختلف محافظات مصر، وكان له دور بارز في القضاء على تجارة المخدرات، التي انتشرت في وقت سابق بالقرية، حيث قام باقتحام أحد المقاهي بنفسه، ومعاقبة الشباب الذين كانوا يتعاطون المخدرات، عن طريق ضربهم وجلدهم بـ«الكرباج»، في واقعة شهيرة، عقب أحداث 25 يناير 2011.

ري أراضي «أولاد حمام» بمياه ترعة السلام

كما كان للعمدة «زغلول» دور كبير في ري الأراضي الزراعية في القرية بمياه النيل، عندما تمسك بعمل فتحات في ترعة السلام، التي تقسم قرية «أولاد حمام» إلى نصفين، وأصر على أن يتم ري أراضي القرية بمياه النيل، خاصةً وأن الترعة جرى شقها في أراضي الفلاحين بقرية «أولاد حمام».

وتوفى العمدة «محمد إبراهيم زغلول» اليوم السبت عن عمر 75 سنة، وله اثنان من الأبناء، «بلال» ضابط شرطة برتبة مقدم، و«عمار» يعمل محامياً.